Η «μαγική» πάσα του Κωνσταντέλια στο παιχνίδι κόντρα στην Ντιναμό Κιέβου

Ο ΠΑΟΚ πήρε προβάδισμα πρόκρισης κόντρα στην Ντιναμό Κιέβου μετά το νικηφόρο πέρασμα από την Πολωνία με 2-3, για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας μπορεί να μην πέτυχε κάποιο τέρμα αλλά ήταν απολαυστικός και χάρισε ήδη ένα από τα στιγμιότυπα της σεζόν, λίγο πριν το δεύτερο γκολ του «Δικέφαλου του Βορρά» από τον Ζαφείρη.

Καλησπέρα και καλή χρονιά από τον ζωγράφο Γιάννη Κωνσταντελια… #DKVPAOK pic.twitter.com/etGeeJEuUA — satyros (@satyros16) July 23, 2026

Συγκεκριμένα, στο 37ο λεπτό της αναμέτρησης, ο 23χρονος επιθετικός βρέθηκε στο πλάι της μεγάλης περιοχής των Ουκρανών και έκανε μια απίθανη ρουλέτα, την οποία συνόδευσε με ένα τακουνάκι-πάσα προς τον Κένι. Η σέντρα του Άγγλου δεν πέρασε, όμως η μπάλα έφτασε στον Ζαφείρη και εκείνος την έστειλε στα δίχτυα για το 2-1.