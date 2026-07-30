Κόσμος Τζόρτζια Μελόνι Ιταλία Ισπανία Σένγκεν Μετανάστες Μαρόκο

Η Μελόνι θα αναστείλει τη Συνθήκη Σένγκεν με την Ισπανία λόγω του κύματος μεταναστών στη Θέουτα

Την πρόθεσή της να αναστείλει τη Συνθήκη Σένγκεν σε ό,τι αφορά την Ισπανία εξήγγειλε η ιταλίδα πρωθυπουργός Τζ. Μελόνι.

Reuters
Reuters
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Την αναστολή των προβλέψεων της Συνθήκης Σένγκεν εξετάζει η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, λόγω των αυξημένων μεταναστευτικών ροών στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στο Μαρόκο. 

Όπως εξήγγειλε η ιταλίδα πρωθυπουργός, η ίδια είναι υπέρ της αναστολής των προβλέψεων της συνθήκης Σένγκεν για ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία, μετά την άφιξη χιλιάδων μεταναστών από το Μαρόκο στη Θέουτα.

Η Ιταλία δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια», δήλωσε χαρακτηριστικά η Μελόνι, περιγράφοντας σαν «σοκαριστικές» τις εικόνες από τη Θέουτα.

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η αντίδραση του επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας, Αντόνιο Ταγιάνι, που τάχθηκε υπέρ του μέτρου. «Οι εικόνες που έρχονται από τη Θέουτα δείχνουν πως η επιλογή της κυβέρνησης της Μαδρίτης να χορηγήσει ισπανική, και επομένως ευρωπαϊκή, υπηκοότητα σε πάνω από 500.000 παράτυπους μετανάστες είναι βαθιά λανθασμένη και ενθαρρύνει τη διακίνηση ανθρώπων», ανέφερε ο Ταγιάνι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Υπενθυμίζεται πως η Ισπανία στέλνει στρατό στη Θέουτα, ενώ υπάρχουν αναφορές για νεκρούς μετανάστες.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

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Κόσμος Τζόρτζια Μελόνι Ιταλία Ισπανία Σένγκεν Μετανάστες Μαρόκο

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