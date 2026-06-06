Ισπανία: Ιστορική επίσκεψη του πάπα Λέοντα στην Μαδρίτη

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Ο πάπας Λέων ΙΔ’ προσγειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στη Μαδρίτη, πρώτο σταθμό της επταήμερης περιοδείας του στην Ισπανία.

Στο αεροδρόμιο της ισπανικής πρωτεύουσας τον υποδέχθηκαν ο βασιλιάς Φελίπε Στ’ και η βασίλισσα Λετίθια, σε μια επίσημη τελετή υψηλού συμβολισμού.

REUTERS/Yara Nardi

Κατά την πτήση από τη Ρώμη, ο πάπας δήλωσε ότι ελπίζει το ταξίδι του να αποτελέσει «καλό παράδειγμα στον κόσμο», τονίζοντας την ανάγκη για «φιλανθρωπία και σεβασμό προς κάθε ανθρώπινο ον».

Μετά την άφιξή του, ο ποντίφικας μετέβει στα βασιλικά ανάκτορα για ομιλία, ενώ αργότερα θα επισκεφθεί κοινωνικό κέντρο.

REUTERS/Yara Nardi

Η πρώτη ημέρα της επίσκεψης θα ολοκληρωθεί με προσευχή κοντά στο στάδιο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», όπου αναμένεται μεγάλη συγκέντρωση πιστών.

Την Κυριακή εκτιμάται ότι περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι θα παρακολουθήσουν λειτουργία στην Πλατεία Θιμπέλες, στο κέντρο της Μαδρίτης.

Η περιοχή αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της ισπανικής πρωτεύουσας και σημείο αναφοράς για μεγάλες συγκεντρώσεις.

Ιστορική ομιλία στο κοινοβούλιο

Τη Δευτέρα ο πάπας Λέων ΙΔ’ θα εκφωνήσει ομιλία στο ισπανικό κοινοβούλιο, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας από επικεφαλής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Στη συνέχεια της επίσκεψης, ο πάπας θα μεταβεί στα Κανάρια Νησιά, βασικό σημείο εισόδου μεταναστών από την Αφρική.

Εκεί θα συναντήσει μετανάστες και οργανώσεις αρωγής, ενώ θα έχει συνάντηση και με τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος θα παραστεί σε τελετή μνήμης για τα θύματα της μετανάστευσης.