Και πάλι άτυχος ο Νεϊμάρ - Αποχώρησε από την προπόνηση της εθνικής Βραζιλίας

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε στις κλήσεις της εθνικής Βραζιλίας για το Μουντιάλ, μετά το 2023 εν μέσω έξαλλων πανηγυρισμών όμως φαίνεται πως οι τραυματισμοί δεν τον αφήνουν να ησυχάσει.

Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ ένιωσε ενοχλήσεις στην γάμπα στην πρώτη προπόνηση της ομάδας και αποχώρησε πρόωρα από αυτήν. Ο 34χρονος άσος μεταφέρθηκε άμεσα σε κλινική του Ρίο ντε Τζανέιρο ούτως ώστε να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις και να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος, δυο εβδομάδα πριν την πρώτη σέντρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Neymar was not able to train on Brazil's first day of training prior to the World Cup.



· Neymar apparently had pain in his calf when trying to train, so he had to stop.



· He spent the day at a clinic in Rio de Janeiro, where he got multiple tests done.



·… pic.twitter.com/yDcKpjTpjG — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 28, 2026

Η ομάδα του η Σάντος ανέφερε πως πρόκειται για παλιό τραυματισμό και ένα ελαφρύ πρήξιμο στο πόδι, το οποίο τον είχε αφήσει εκτός και στα δυο τελευταία ματς της ομάδας του, όμως το ιατρικό επιτελείο της εθνικής βρίσκεται ήδη σε επιφυλακή και αναμονή για να επανεκτιμήσει την κατάσταση του Βραζιλιάνου σούπερ σταρ.