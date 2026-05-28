Και πάλι άτυχος ο Νεϊμάρ - Αποχώρησε από την προπόνηση της εθνικής Βραζιλίας
Νέος τραυματισμός για τον άσσο της «σελεσάο» καθώς αποχώρησε με ενοχλήσεις από την προπόνηση.
Ο Νεϊμάρ επέστρεψε στις κλήσεις της εθνικής Βραζιλίας για το Μουντιάλ, μετά το 2023 εν μέσω έξαλλων πανηγυρισμών όμως φαίνεται πως οι τραυματισμοί δεν τον αφήνουν να ησυχάσει.
Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ ένιωσε ενοχλήσεις στην γάμπα στην πρώτη προπόνηση της ομάδας και αποχώρησε πρόωρα από αυτήν. Ο 34χρονος άσος μεταφέρθηκε άμεσα σε κλινική του Ρίο ντε Τζανέιρο ούτως ώστε να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις και να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος, δυο εβδομάδα πριν την πρώτη σέντρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Η ομάδα του η Σάντος ανέφερε πως πρόκειται για παλιό τραυματισμό και ένα ελαφρύ πρήξιμο στο πόδι, το οποίο τον είχε αφήσει εκτός και στα δυο τελευταία ματς της ομάδας του, όμως το ιατρικό επιτελείο της εθνικής βρίσκεται ήδη σε επιφυλακή και αναμονή για να επανεκτιμήσει την κατάσταση του Βραζιλιάνου σούπερ σταρ.