Κατερίνα Καινούργιου: «Τώρα την πήρα τηλέφωνο στο break - Τρελαίνομαι όπως όλες οι μανούλες»

Όλες οι νέες μανούλες είναι ξετρελαμένες με τα μωράκια τους και θέλουν να τα βλέπουν κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Στην ίδια φάση βρίσκεται και η Κατερίνα Καινούργιου και το παραδέχτηκε μέσα από την εκπομπή της.

Πηγαίνοντας προς την αστρολόγο για να ξεκινήσει η ενότητα των ζωδίων η παρουσιάστρια εξομολογήθηκε αυτό που κάνει σχεδόν σε κάθε διαφημιστικό διάλειμμα. «Είμαι λίγο κουρασμένη, περιμένουμε τώρα να ξεκουραστούμε. Τώρα στο break πήρα τηλέφωνο τη μικρή. Της έκανα βιντεοκλήση. Τρελαίνομαι!

Όλες οι μανούλες είναι έτσι. Τώρα γελάνε, αρχίζουν σιγά - σιγά και επικοινωνούν, κάνουν τα ματάκια τους. Είναι μαγεία αυτή η πρώτη περίοδος. Μου λένε ότι οι πιο δύσκολες φάσεις είναι όταν αρχίζει και περπατάει, γιατί πρέπει να έχεις τον νου σου πολύ και μετά η εφηβεία. Όταν έχεις παιδιά δεν κοιμάσαι ποτέ ήσυχος».