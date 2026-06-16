LIFE Κατερίνα Καινούργιου Showbiz

Κατερίνα Καινούργιου: «Τώρα την πήρα τηλέφωνο στο break - Τρελαίνομαι όπως όλες οι μανούλες»

Η παρουσιάστρια δεν μπορεί να μείνει λεπτό μακριά από τη νεογέννητη κορούλα της, οπότε είναι συνέχεια στο κινητό της!

φωτογραφία NDP
φωτογραφία NDP
Βασίλης Ανδριτσάνος avatar
Βασίλης Ανδριτσάνος

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Όλες οι νέες μανούλες είναι ξετρελαμένες με τα μωράκια τους και θέλουν να τα βλέπουν κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Στην ίδια φάση βρίσκεται και η Κατερίνα Καινούργιου και το παραδέχτηκε μέσα από την εκπομπή της.

Πηγαίνοντας προς την αστρολόγο για να ξεκινήσει η ενότητα των ζωδίων η παρουσιάστρια εξομολογήθηκε αυτό που κάνει σχεδόν σε κάθε διαφημιστικό διάλειμμα. «Είμαι λίγο κουρασμένη, περιμένουμε τώρα να ξεκουραστούμε. Τώρα στο break πήρα τηλέφωνο τη μικρή. Της έκανα βιντεοκλήση. Τρελαίνομαι!

Όλες οι μανούλες είναι έτσι. Τώρα γελάνε, αρχίζουν σιγά - σιγά και επικοινωνούν, κάνουν τα ματάκια τους. Είναι μαγεία αυτή η πρώτη περίοδος. Μου λένε ότι οι πιο δύσκολες φάσεις είναι όταν αρχίζει και περπατάει, γιατί πρέπει να έχεις τον νου σου πολύ και μετά η εφηβεία. Όταν έχεις παιδιά δεν κοιμάσαι ποτέ ήσυχος».

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LIFE Κατερίνα Καινούργιου Showbiz

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