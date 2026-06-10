Κατερίνα Καινούργιου: «Έβαλα μαγιό μετά την εγκυμοσύνη - Η κυτταρίτιδα είναι μέχρι τον αστράγαλο»

Η Κατερίνα Καινούργιου εμφανίστηκε άκρως αποκαλυπτική στη «Super Κατερίνα» και μίλησε για την κυτταρίτιδα που έχει κατακλύσει το κορμί της μετά την εγκυμοσύνη, αλλά και για το… θράσος της να κάνει φωτογράφιση με μαγιό! «Παιδιά, πήγα να κάνω μια φωτογράφιση με μαγιό. Έβαλα για πρώτη φορά μαγιό μετά την εγκυμοσύνη. Εντάξει, δεν ξέρω φίλες μου, επειδή με βλέπετε εδώ, αδύνατη, που το καλύπτω με τα ρούχα, μιλάμε η κυτταρίτιδα είναι μέχρι τον αστράγαλο. Γι’ αυτό δεν βάζω κοντά στην εκπομπή.

Το παθαίνετε όλες μετά την εγκυμοσύνη; Όλες γεμίζουμε έτσι κυτταρίτιδα; Δεν μου κάνουν τα ρούχα! Τέλος πάντων, και λέω, έχω το θράσος να φωτογραφηθώ και με μαγιό; Δεν ξέρω, έχω πάρα πολύ. Είναι μάλλον μετά τη γέννα όλες. Δηλαδή θα είμαι ζελές μέχρι κάτω; Και έβλεπα χθες την Άννα Πρέλεβιτς που ανέβασε κάτι stories που πήγε γυμναστήριο και έχει γεννήσει δίδυμα κι είναι τόση και θεά και κορμάρα και έπαθα σοκ».