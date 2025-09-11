Το ξενύχτι και το αλκοόλ εντείνουν το ροχαλητό τα Σαββατοκύριακα

Ένα από τα πιο κοινά προβλήματα ύπνου, η υπνική άπνοια, φαίνεται πως δεν επηρεάζεται μόνο από την ηλικία ή το βάρος αλλά και από τις μικρές συνήθειες της καθημερινότητας. Σε μια νέα μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine αναφέρεται ότι οι συνήθειες του Σαββατοκύριακου – το ξενύχτι, το αλκοόλ και ο παραπανίσιος ύπνος – εντείνουν σημαντικά τα επεισόδια άπνοιας, δημιουργώντας αυτό που οι ερευνητές ονόμασαν «κοινωνική άπνοια». Η ανακάλυψη αυτή δείχνει ότι ακόμη και φαινομενικά αθώες αλλαγές ρουτίνας μπορούν να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία.

Σαφές μοτίβο επιδείνωσης τα Σαββατοκύριακα

Όπως διαβάζουμε στο The Brighter Side News, η ανάλυση αφορούσε περισσότερους από 70.000 ανθρώπους που παρακολουθήθηκαν με ειδική τεχνολογία στο σπίτι τους. Το μοτίβο ήταν σαφές: τα προβλήματα στην αναπνοή ήταν πιο έντονα τα Σαββατοκύριακα σε σχέση με τις καθημερινές. Συγκεκριμένα, τα Σάββατα ο κίνδυνος εμφάνισης μέτριας έως σοβαρής υπνικής άπνοιας αυξανόταν κατά 18% σε σχέση με την Τετάρτη.

Ακόμη και μια επιπλέον ώρα ύπνου το Σαββατοκύριακο φάνηκε να αυξάνει κατά 47% την πιθανότητα εντονότερων επεισοδίων άπνοιας. Οι άνδρες ήταν πιο ευάλωτοι, με 21% αύξηση σε σχέση με τις γυναίκες, ενώ οι νεότεροι κάτω των 60 ετών παρουσίαζαν 24% μεγαλύτερο κίνδυνο, έναντι μόλις 7% στους μεγαλύτερους. Τα επαναλαμβανόμενα επεισόδια άπνοιας στερούν από τον οργανισμό οξυγόνο και βαθύ ύπνο, επιβαρύνοντας την καρδιά και τον εγκέφαλο και συνδέονται με καρδιοπάθειες, κατάθλιψη, άνοια, κόπωση αλλά και αυξημένα ατυχήματα.

Οι εποχικές μεταβολές που κάνουν τον ύπνο πιο δύσκολο

Δεν είναι όμως μόνο οι συνήθειες του Σαββατοκύριακου που επηρεάζουν την κατάσταση. Συμπληρωματική έρευνα στο περιοδικό Nature Communications Medicine έδειξε ότι και οι εποχές παίζουν ρόλο, καθώς η σοβαρότητα της άπνοιας αυξάνεται το καλοκαίρι και τον χειμώνα σε σχέση με την άνοιξη ή το φθινόπωρο. Η ζέστη το καλοκαίρι οδηγεί σε πιο ελαφρύ ύπνο, ενώ τον χειμώνα οι περισσότεροι κοιμούνται περισσότερες ώρες και ξυπνούν αργότερα, γεγονός που αυξάνει τον χρόνο σε φάσεις ύπνου όπου τα επεισόδια άπνοιας είναι πιο συχνά.

Η υπνική άπνοια αφορά περίπου ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους παγκοσμίως. Προκαλείται όταν οι αεραγωγοί κλείνουν προσωρινά στη διάρκεια της νύχτας, οδηγώντας σε έντονο ροχαλητό ή παρατεταμένα διαστήματα χωρίς αναπνοή. Το πρόβλημα παραμένει συχνά άγνωστό, αφού τα συμπτώματα δεν γίνονται πάντα αντιληπτά από τον ίδιο τον πάσχοντα. Γι’ αυτό οι ειδικοί συστήνουν σε όσους ανησυχούν για τον ύπνο τους να απευθύνονται σε γιατρό και να εξετάζουν το ενδεχόμενο μιας κατ’ οίκον μέτρησης ή παραπομπής σε κλινική ύπνου.

Μέχρι να γίνουν πιο συστηματικές οι διαγνώσεις, υπάρχουν πρακτικά μέτρα που μπορεί να υιοθετήσει ο καθένας για να περιορίσει τον κίνδυνο. Η σταθερή ώρα κατάκλισης και ξυπνήματος σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας βοηθά τον οργανισμό να διατηρεί ρυθμούς που προάγουν την ξεκούραση. Η αποφυγή αλκοόλ και καπνίσματος τις βραδινές ώρες μειώνει τις πιθανότητες διαταραχών, ενώ η συστηματική χρήση της θεραπείας που έχει συστήσει ο γιατρός προστατεύει από την επιδείνωση. Τέλος, η επιδίωξη επτά έως εννέα ωρών ποιοτικού ύπνου κάθε βράδυ παραμένει η καλύτερη άμυνα απέναντι στις αρνητικές συνέπειες της υπνικής άπνοιας.