Ελλάδα Κρήτη

Κουνάβοι: Επέστρεψαν τον απινιδωτή μετά την... δημοσιοποίηση της κλοπής

Πριν περάσει ένα 24ωρο από την αποκάλυψη του περιστατικού από το Cretalive, ο απινιδωτής "εμφανίστηκε" έξω από το σπίτι του προέδρου της Τοπικής Κοινότητας!

Cretalive
Cretalive
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Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση της κλοπής του απινιδωτή από τους Κουνάβους, μόλις ένα 24ωρο μετά την αποκάλυψη του περιστατικού από το Cretalive. Οι δράστες, υπό το βάρος της δημοσιότητας που πήρε η υπόθεση, αποφάσισαν τελικά να επιστρέψουν τη συσκευή, επιβεβαιώνοντας ότι πολλές φορές η ανάδειξη τέτοιων περιστατικών μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά και να οδηγήσει σε θετικές εξελίξεις.

Διαβάστε για την επιστροφή του απινιδωτή από τους δράστες που το είχαν κλέψει σε χωριό της Κρήτης.

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