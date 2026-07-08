Κουνάβοι: Επέστρεψαν τον απινιδωτή μετά την... δημοσιοποίηση της κλοπής

Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση της κλοπής του απινιδωτή από τους Κουνάβους, μόλις ένα 24ωρο μετά την αποκάλυψη του περιστατικού από το Cretalive. Οι δράστες, υπό το βάρος της δημοσιότητας που πήρε η υπόθεση, αποφάσισαν τελικά να επιστρέψουν τη συσκευή, επιβεβαιώνοντας ότι πολλές φορές η ανάδειξη τέτοιων περιστατικών μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά και να οδηγήσει σε θετικές εξελίξεις.

Διαβάστε για την επιστροφή του απινιδωτή από τους δράστες που το είχαν κλέψει σε χωριό της Κρήτης.