Το ευχαριστώ της Ουρανίας Ξυλούρη επί σκηνής

Πλημμύρισε συγκίνηση και… κόσμο χτες το βράδυ το Kηποθέατρο "Νίκος Καζαντζάκης", στη δεύτερη και τελευταία παράσταση με τη ζωή του Νίκου Ξυλούρη, με την επιτυχημένη παράσταση των Αθηνών που μεταφέρθηκε στην περιοδεία του καλοκαιριού. Τα τραγούδια του αρχαγγέλου της Κρήτης και η ζωή του μεγάλου τροβαδούρου που έφυγε τόσο νέος και τόσο άδικα πρόσφεραν μια μαγευτική βραδιά σ’ όλους όσοι βρέθηκαν στο χώρο του ανοιχτού θεάτρου στην Όαση.

Διαβάστε για μία όμορφη και συγκινητική βραδιά στο Ηράκλειο.