Κρήτη: «Έφοδος» της ΑΑΔΕ για τις αγροτικές επιδοτήσεις - «Άφαντοι» 120 κτηνοτρόφοι

Τον πρώτο μαζικό επιτόπιο έλεγχο τέτοιας κλίμακας για την καταβολή αγροτικών επιδοτήσεων πραγματοποίησε η ΑΑΔΕ στην Κρήτη, με επίκεντρο την ευρύτερη περιοχή των Ζωνιανών στον Δήμο Μυλοποτάμου.

Συνολικά 58 ελεγκτές της ΑΑΔΕ από όλη την Ελλάδα συμμετείχαν στην επιχείρηση, πραγματοποιώντας ταυτόχρονους ελέγχους στις σταβλικές εγκαταστάσεις των δικαιούχων. Στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της επιχείρησης συνέδραμαν και δυνάμεις της ΕΛΑΣ στην Κρήτη, οι οποίες τέθηκαν σε επιφυλακή για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των ελέγχων.

INTIME NEWS / Δελτίο τύπου / POOL

Μόλις 75 από τους 195 κτηνοτρόφους προσήλθαν στον έλεγχο

Οι κτηνοτρόφοι είχαν ειδοποιηθεί λίγες ώρες πριν από την έναρξη των ελέγχων, προκειμένου να συγκεντρώσουν τα ζώα τους και να έχουν διαθέσιμα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ωστόσο, από τους 195 κτηνοτρόφους που κλήθηκαν, μόλις 75 προσήλθαν τελικά για έλεγχο, ποσοστό περίπου 40%. Αυτό σημαίνει ότι 120 από τους 195 δεν εμφανίστηκαν.

Από τους 75 που ελέγχθηκαν, παραβάσεις εντοπίστηκαν σε 22 περιπτώσεις. Τα ευρήματα διασταυρώνονται πλέον, με τη βοήθεια ειδικού αλγορίθμου, με τα στοιχεία που είναι καταχωρισμένα στους servers της ΑΑΔΕ.

Ανάλογα με τα τελικά αποτελέσματα των διασταυρώσεων, όσοι διαπιστωθεί ότι έχουν παραβιάσει τους κανόνες αντιμετωπίζουν κυρώσεις, οι οποίες μπορεί να φτάσουν ακόμη και στην απώλεια των αγροτικών επιδοτήσεων.

Οι έλεγχοι εντάσσονται στο Σχέδιο Δράσης της Ελληνικής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στοχεύουν στον εντοπισμό περιπτώσεων δικαιούχων που ενδέχεται να δημιουργούν τεχνητά τις προϋποθέσεις για την είσπραξη αγροτικών επιδοτήσεων.