Λαμία: Επιβεβαιώθηκε ακόμη ένα κρούσμα σαλμονέλας - Στα 25 συνολικά

Ακόμη ένα κρούσμα σαλμονέλας επιβεβαιώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (16/7) μετά την έξαρση των προηγούμενη ημερών στη Λαμία, παρά το γεγονός πως η εικόνα παρουσιάζει σαφή βελτίωση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του lamiareport.gr, το νέο κρούσμα προσήλθε στα Επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις, ελήφθη δείγμα και, αφού του δόθηκαν οι σχετικές ιατρικές οδηγίες, αποχώρησε για το σπίτι του.

Με το περιστατικό αυτό, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ανέρχονται πλέον σε 25, αριθμός που αφορά αποκλειστικά όσους αναζήτησαν ιατρική βοήθεια στο Νοσοκομείο Λαμίας. Εκτιμάται, ωστόσο, ότι ο πραγματικός αριθμός των περιστατικών είναι μεγαλύτερος, καθώς αρκετοί πολίτες εμφάνισαν ήπια συμπτώματα ή αντιμετώπισαν τη λοίμωξη κατόπιν οδηγιών του προσωπικού τους γιατρού, χωρίς να χρειαστεί να μεταβούν στο νοσοκομείο.

Θετικά είναι τα νέα και από το μέτωπο των νοσηλειών αφού από τους τέσσερις ασθενείς που εξακολουθούσαν να νοσηλεύονται, οι τρεις έλαβαν εξιτήριο την Παρασκευή, ενώ στο νοσοκομείο παραμένει προληπτικά μόνο ένας ασθενής, ο οποίος ακολουθεί τη φαρμακευτική του αγωγή και αναμένεται να πάρει εξιτήριο, εφόσον η πορεία της υγείας του συνεχίσει να είναι ομαλή.

Απέδωσαν οι έλεγχοι

Η αποκλιμάκωση των κρουσμάτων αποδίδεται στους εκτεταμένους ελέγχους και την άμεση ιχνηλάτηση που πραγματοποίησαν τις προηγούμενες ημέρες η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας και ο ΕΦΕΤ.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες εκτιμούν ότι το μολυσμένο φορτίο απομακρύνθηκε εγκαίρως από την αγορά, ενώ παράλληλα εφαρμόστηκαν αυστηρά μέτρα υγιεινής στις επιχειρήσεις εστίασης, ώστε να αποτραπεί περαιτέρω διασπορά του βακτηρίου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι επαγγελματίες του κλάδου συνεργάστηκαν πλήρως με τις υγειονομικές αρχές, παραδίδοντας όλα τα απαραίτητα δείγματα για εργαστηριακό έλεγχο.

Στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιήθηκαν ενδελεχείς έλεγχοι σε οκτώ καταστήματα εστίασης σε διάφορες περιοχές της Λαμίας, τα οποία συνδέονταν, άμεσα ή έμμεσα, με τουλάχιστον ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα σαλμονέλωσης.