ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο

Σπορ Εθνική Ισπανίας Λαμίν Γιαμάλ Μπαρτσελόνα Μουντιάλ Ποδόσφαιρο

Λαμίν Γιαμάλ: Χάνει σίγουρα το πρώτο, πιθανότατα και το δεύτερο παιχνίδι του Μουντιάλ

Ο Ισπανός σταρ θα χάσει τη πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ ενδέχεται να λείψει και από το δεύτερο παιχνίδι.

Ο Λαμίν Γιαμάλ πριν από ένα μήνα υπέστη θλάση στον οπίσθιο μηριαίο «τρομοκρατώντας» άπαντες στην εθνική Ισπανίας για το ερχόμενο Μουντιάλ στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το «Athletic»,εν τέλη αυτό που είναι σίγουρο είναι ό,τι θα χάσει τη πρεμιέρα απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι και πιθανόν να λείψει και από το παιχνίδι με τη Σαουδική Αραβία.  Ο στόχος για τον Γιαμάλ είναι να είναι διαθέσιμος για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων, απέναντι στην Ουρουγουάη, στις 27 Ιουνίου.

Για τον 18χρονο, ο κίνδυνος για υποτροπή είναι μεγάλος και σύμφωνα με τον ειδικό αθλίατρο χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Την ίδια στιγμή, ο συμπαίκτης του στην Μπαρτσελόνα και εκ των πρωταγωνιστών της κατάκτησης του πρωταθλήματος στη La Liga, Φερμίν Λόπεθ, δεν θα δώσει το παρών στην τελική φάση του Μουντιάλ.

Ο άτυχος μεσοεπιθετικός υπέστη κάταγμα στον πέμπτο μετατάρσιο στο δεξιό πόδι, στον αγώνα απέναντι στη Μπέτις, κάτι που τον θέτει εκτός της κορυφαίας διοργάνωσης του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

