Μια απλή ουσία μπορεί να «μπλοκάρει» το Αλτσχάιμερ

Μια νέα επιστημονική μελέτη φέρνει στο προσκήνιο ένα απλό και ήδη εγκεκριμένο συστατικό του οργανισμού, την αργινίνη, ως πιθανό «σύμμαχο» απέναντι στη νόσο Αλτσχάιμερ. Οι ερευνητές δείχνουν ότι η αργινίνη μπορεί να μειώσει τη συσσώρευση της αμυλοειδούς βήτα πρωτεΐνης (Aβ), που θεωρείται βασικός παράγοντας της νόσου. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι τα αποτελέσματα παρατηρήθηκαν τόσο σε εργαστηριακά πειράματα όσο και σε ζώα, από μύγες μέχρι ποντίκια, κάτι που ενισχύει τη βιολογική αξιοπιστία των ευρημάτων.

Η νόσος Αλτσχάιμερ επηρεάζει δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως και χαρακτηρίζεται από τη σταδιακή καταστροφή των νευρικών κυττάρων. Ένα από τα πρώτα γεγονότα στην εξέλιξή της είναι η συσσώρευση της πρωτεΐνης Aβ στον εγκέφαλο, η οποία σχηματίζει τοξικές πλάκες. Παρότι τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί νέες θεραπείες με αντισώματα που στοχεύουν αυτή την πρωτεΐνη, το κόστος τους είναι υψηλό και η αποτελεσματικότητά τους περιορισμένη, ενώ συνοδεύονται και από παρενέργειες. Έτσι, η ανάγκη για πιο απλές και ασφαλείς λύσεις παραμένει μεγάλη.

Τι έδειξε η μελέτη στο εργαστήριο

Οι ερευνητές ξεκίνησαν με πειράματα σε δοκιμαστικό σωλήνα για να δουν αν η αργινίνη επηρεάζει την ίδια τη διαδικασία σχηματισμού των τοξικών συσσωματωμάτων της Aβ. Διαπίστωσαν ότι η πρωτεΐνη Aβ42, όταν επωάζεται σε κατάλληλες συνθήκες, τείνει να σχηματίζει ίνες και συσσωματώματα. Όταν όμως προστίθεται αργινίνη, αυτή η διαδικασία μειώνεται σημαντικά και μάλιστα όσο μεγαλύτερη η δόση, τόσο ισχυρότερη η επίδραση. Με απλά λόγια, η αργινίνη φαίνεται να «δυσκολεύει» τα μόρια της πρωτεΐνης να κολλήσουν μεταξύ τους και να σχηματίσουν τις επιβλαβείς πλάκες. Η μικροσκοπική ανάλυση έδειξε επίσης ότι οι ίνες που σχηματίζονται παρουσία αργινίνης είναι πιο μικρές και λιγότερο οργανωμένες, κάτι που θεωρείται λιγότερο τοξικό για τα κύτταρα.

Από τις μύγες στα ποντίκια: τα πρώτα βιολογικά αποτελέσματα

Για να ελέγξουν αν το αποτέλεσμα ισχύει και μέσα σε ζωντανούς οργανισμούς, οι επιστήμονες πραγματοποίησαν δοκιμές πρώτα σε γενετικά τροποποιημένες μύγες που παράγουν την ανθρώπινη πρωτεΐνη Aβ. Αυτά τα έντομα εμφανίζουν νευρική βλάβη και αλλοιώσεις στα μάτια τους, που χρησιμοποιούνται ως δείκτης της τοξικότητας. Όταν οι μύγες τρέφονταν με αργινίνη, η συσσώρευση της Aβ μειωνόταν και οι βλάβες στα μάτια τους ήταν σημαντικά μικρότερες. Αυτό δείχνει ότι η ουσία δεν επηρεάζει απλώς τη χημική αντίδραση στο εργαστήριο, αλλά μπορεί να δράσει και μέσα σε έναν ζωντανό οργανισμό.

Το πιο σημαντικό κομμάτι της έρευνας έγινε σε ποντίκια που έχουν γενετική προδιάθεση να αναπτύσσουν παθολογία τύπου Αλτσχάιμερ. Τα ζώα αυτά έλαβαν αργινίνη μέσω του νερού τους για αρκετούς μήνες. Τα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά: τα ποντίκια που έλαβαν την ουσία εμφάνισαν λιγότερες πλάκες Aβ στον εγκέφαλο, ειδικά σε πρώιμα στάδια της νόσου. Επιπλέον, βρέθηκαν χαμηλότερα επίπεδα της αδιάλυτης μορφής της πρωτεΐνης, που θεωρείται η πιο επιβλαβής.

Η μελέτη έδειξε επίσης ότι η αργινίνη δεν επηρέασε την παραγωγή της ίδιας της πρωτεΐνης, αλλά τη διαδικασία συσσώρευσής της. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί σημαίνει ότι η ουσία δρα στο «πώς συμπεριφέρεται» η πρωτεΐνη και όχι στο πόση παράγεται.

Πέρα από τις πλάκες, οι ερευνητές εξέτασαν και τη συμπεριφορά των ζώων. Τα ποντίκια που δεν έλαβαν θεραπεία εμφάνιζαν δυσκολίες στη μνήμη και μειωμένη κινητικότητα. Αντίθετα, εκείνα που έλαβαν αργινίνη παρουσίασαν καλύτερη απόδοση σε τεστ μνήμης και αυξημένη δραστηριότητα.

Επιπλέον, η μελέτη έδειξε ότι η αργινίνη μείωσε δείκτες φλεγμονής στον εγκέφαλο. Η φλεγμονή θεωρείται ένας από τους βασικούς παράγοντες που επιταχύνουν τη νευροεκφύλιση στην Αλτσχάιμερ, άρα η μείωσή της θεωρείται θετικό εύρημα.

Η βασική ιδέα της μελέτης είναι απλή αλλά σημαντική: μια ήδη γνωστή και ασφαλής ουσία μπορεί να επηρεάσει έναν από τους βασικούς μηχανισμούς της νόσου Αλτσχάιμερ. Η αργινίνη έχει αξιοποιηθεί ήδη σε άλλες παθήσεις και θεωρείται γενικά ασφαλής, κάτι που τη διαφοροποιεί από πιο σύνθετες και ακριβές θεραπείες.

Οι προοπτικές της μελέτης

Οι ερευνητές τονίζουν ότι η αργινίνη δεν αποτελεί θεραπεία για την Αλτσχάιμερ, αλλά έναν υποψήφιο «τροποποιητικό παράγοντα» της νόσου, δηλαδή μια ουσία που μπορεί να επιβραδύνει την εξέλιξή της. Επειδή μπορεί να χορηγηθεί από το στόμα και έχει χαμηλό κόστος, θα μπορούσε θεωρητικά να χρησιμοποιηθεί και προληπτικά σε άτομα υψηλού κινδύνου. Ενδιαφέρον στοιχείο της μελέτης είναι ότι η αργινίνη φαίνεται να επηρεάζει γενικά τη συσσώρευση πρωτεϊνών, όχι μόνο της Aβ. Αυτό σημαίνει ότι στο μέλλον θα μπορούσε να εξεταστεί και σε άλλες νευροεκφυλιστικές παθήσεις, όπως τη νόσο Πάρκινσον ή ALS, όπου παρόμοιοι μηχανισμοί εμπλέκονται στην καταστροφή των νευρικών κυττάρων.