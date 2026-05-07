Μία φυσική πρωτεΐνη μπορεί να λύσει οριστικά το πρόβλημα του Αλτσχάιμερ

Μια νέα μελέτη εισάγει έναν νέο τρόπο να βλέπουμε τη νόσο Αλτσχάιμερ, υποστηρίζοντας ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος ίσως διαθέτει ήδη τους μηχανισμούς για να αμυνθεί απέναντί της – αρκεί να ενεργοποιηθούν σωστά. Η μελέτη από το Baylor College of Medicine, που δημοσιεύθηκε στο Nature Neuroscience, δείχνει ότι η ενίσχυση μιας συγκεκριμένης πρωτεΐνης μπορεί να «ξυπνήσει» ένα φυσικό σύστημα καθαρισμού του εγκεφάλου και να περιορίσει τις βλάβες που σχετίζονται με τη νόσο, τουλάχιστον σε πειραματόζωα.

Ο ρόλος των αστροκυττάρων που μέχρι σήμερα υποτιμούσαμε

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τα αστροκύτταρα, ένας τύπος εγκεφαλικών κυττάρων που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν απλώς υποστηρικτικός. Σε αντίθεση με τους νευρώνες, που είναι υπεύθυνοι για τη σκέψη και τη μνήμη, τα αστροκύτταρα λειτουργούν ως «ρυθμιστές» του εγκεφάλου, συμβάλλοντας στην επικοινωνία των κυττάρων και στη διατήρηση της ισορροπίας του περιβάλλοντος τους. Ωστόσο, νέα δεδομένα δείχνουν ότι ο ρόλος τους είναι πολύ πιο ενεργός, ειδικά σε συνθήκες ασθένειας.

Η νόσος Αλτσχάιμερ χαρακτηρίζεται από τη συσσώρευση βλαβερών πρωτεϊνών στον εγκέφαλο, που είναι γνωστές ως αμυλοειδείς πλάκες. Αυτές οι «κολλώδεις» εναποθέσεις διαταράσσουν τη λειτουργία των νευρώνων και συνδέονται με την προοδευτική απώλεια μνήμης και γνωστικών ικανοτήτων. Μέχρι σήμερα, οι περισσότερες θεραπευτικές προσπάθειες επικεντρώνονται είτε στην πρόληψη σχηματισμού αυτών των πλακών είτε στην προστασία των νευρώνων. Τα αποτελέσματα, όμως, παραμένουν περιορισμένα.

Η πρωτεΐνη Sox9 και ο μηχανισμός «καθαρισμού» του εγκεφάλου

Η νέα μελέτη προτείνει μια διαφορετική στρατηγική: αντί να στοχεύει άμεσα τις πλάκες ή τους νευρώνες, εστιάζει στην ενίσχυση της φυσικής «ικανότητας καθαρισμού» του εγκεφάλου. Οι ερευνητές εξέτασαν μια πρωτεΐνη που ονομάζεται Sox9, η οποία ρυθμίζει τη δραστηριότητα των αστροκυττάρων. Διαπίστωσαν ότι αυξάνοντας τα επίπεδα αυτής της πρωτεΐνης σε ποντίκια με ήδη έντονα συμπτώματα Αλτσχάιμερ, τα αστροκύτταρα ενεργοποιήθηκαν και άρχισαν να απομακρύνουν τις αμυλοειδείς πλάκες.

Το εντυπωσιακό εύρημα είναι ότι τα κύτταρα αυτά λειτούργησαν σχεδόν σαν «ηλεκτρική σκούπα», καταπίνοντας και διασπώντας τις βλαβερές εναποθέσεις μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται φαγοκυττάρωση. Η δράση αυτή φαίνεται να ελέγχεται από έναν υποδοχέα που σχετίζεται με την πρωτεΐνη Sox9, ενισχύοντας την ικανότητα των αστροκυττάρων να καθαρίζουν τον εγκέφαλο.

Για να προσεγγίσουν πιο ρεαλιστικά την ανθρώπινη νόσο, οι επιστήμονες δεν ξεκίνησαν την παρέμβαση πριν εμφανιστούν τα συμπτώματα, αλλά σε ζώα που ήδη είχαν αναπτύξει προβλήματα μνήμης και πλάκες στον εγκέφαλο. Σε αυτές τις συνθήκες, η ενίσχυση της Sox9 όχι μόνο μείωσε τη συσσώρευση των πλακών, αλλά βοήθησε και στη διατήρηση της γνωστικής λειτουργίας για αρκετούς μήνες.

Αντίθετα, όταν οι ερευνητές μείωσαν τα επίπεδα της ίδιας πρωτεΐνης, η κατάσταση επιδεινώθηκε: οι πλάκες αυξήθηκαν ταχύτερα, τα αστροκύτταρα έχασαν τη δομική τους πολυπλοκότητα και η μνήμη των ζώων επιδεινώθηκε πιο γρήγορα. Το εύρημα αυτό ενισχύει την ιδέα ότι τα αστροκύτταρα δεν είναι απλοί «παρατηρητές», αλλά παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της νόσου.

Τι σημαίνουν τα ευρήματα για τις μελλοντικές θεραπείες

Η μελέτη εντάσσεται σε μια ευρύτερη αλλαγή κατεύθυνσης στην έρευνα για το Αλτσχάιμερ. Οι επιστήμονες αρχίζουν να στρέφονται πέρα από τους νευρώνες, εξετάζοντας το συνολικό «οικοσύστημα» του εγκεφάλου, συμπεριλαμβανομένων των κυττάρων που συμμετέχουν στην άμυνα και τη συντήρησή του. Τα αστροκύτταρα, που κάποτε θεωρούνταν δευτερεύοντα, φαίνεται πλέον να αποτελούν βασικό κρίκο στην αλυσίδα της νόσου.

Αν επιβεβαιωθεί ότι αυτή η στρατηγική αποδίδει και στον άνθρωπο, θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τον τρόπο αντιμετώπισης της νόσου Αλτσχάιμερ, μετατρέποντας τα ίδια τα κύτταρα του εγκεφάλου σε ενεργούς συμμάχους κατά της εκφύλισης.