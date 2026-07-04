Μουντιάλ: Ενδεχόμενο καθυστέρησης στη σέντρα του Παραγουάη-Γαλλία, λόγω καιρικών συνθηκών

Στον… αέρα βρίσκεται η διεξαγωγή της αναμέτρησης ανάμεσα στη Γαλλία και την Παραγουάη για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς η FIFA ενημέρωσε πως υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο καθυστέρησης της σέντρας ή ακόμη και προσωρινής αναβολής λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στη Φιλαδέλφεια.

Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στο «Lincoln Financial Field», όμως οι προβλέψεις κάνουν λόγο για ισχυρές καταιγίδες την ώρα της σέντρας, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες και η έντονη υγρασία δημιουργούν ήδη ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες για τους ποδοσφαιριστές.