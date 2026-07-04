Σπορ Εθνική Γαλλίας Παραγουάη Μουντιάλ Ποδόσφαιρο

Μουντιάλ: Ενδεχόμενο καθυστέρησης στη σέντρα του Παραγουάη-Γαλλία, λόγω καιρικών συνθηκών

Η FIFA παρακολουθεί τις εξελίξεις του καιρού και αναμένει για την έναρξη του Παραγουάη-Γαλλία.

Screenshot
Screenshot
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Στον… αέρα βρίσκεται η διεξαγωγή της αναμέτρησης ανάμεσα στη Γαλλία και την Παραγουάη για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς η FIFA ενημέρωσε πως υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο καθυστέρησης της σέντρας ή ακόμη και προσωρινής αναβολής λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στη Φιλαδέλφεια.

Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στο «Lincoln Financial Field», όμως οι προβλέψεις κάνουν λόγο για ισχυρές καταιγίδες την ώρα της σέντρας, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες και η έντονη υγρασία δημιουργούν ήδη ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες για τους ποδοσφαιριστές.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Εθνική Γαλλίας Παραγουάη Μουντιάλ Ποδόσφαιρο

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader