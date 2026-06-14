Ναύπακτος: Ηλικιωμένος δώρισε στο ΕΚΑΒ ένα ασθενοφόρο του... κουτιού

Ένας ηλικιωμένος που για αρκετά χρόνια ζούσε μόνιμα στην ΑΑυστραλία υστραλία προχώρησε σε μια ιδιαίτερα σημαντική πράξη προσφοράς για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας στη Ναυπακτία και τη Δωρίδα, δωρίζοντας ένα ολοκαίνουργιο ασθενοφόρο.



Το όχημα, πλήρως εξοπλισμένο, έχει ήδη ενταχθεί στον στόλο του ΕΚΑΒ και βρίσκεται σε καθημερινή επιχειρησιακή δράση.



Μιλώντας στην τοπική ιστοσελίδα Nafpaktianews.gr, ο κ. Σπύρος Μαχαίρας από τα Τριζόνια, ο οποίος έχει πλέον επιστρέψει μόνιμα στον τόπο του, ανέφερε ότι η ενίσχυση των δομών υγείας της περιοχής αποτελούσε έναν διαχρονικό προσωπικό του στόχο.



Παράλληλα, εξέφρασε τη χαρά και την ικανοποίησή του που το νέο ασθενοφόρο ήδη συμβάλλει ουσιαστικά στην παροχή άμεσης βοήθειας προς τους πολίτες.

«Το ελληνικό στοιχείο που πάντοτε δεν ξεχνάει τον τόπο του, όσα χρόνια και εάν μείνει στο εξωτερικό, όσα χρήματα και να κάνει. Πάντα θα θέλει να επιστρέφει στον τόπο του», σημείωσε μεταξύ άλλων.