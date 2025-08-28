Νέα τεχνολογία βελτιώνει την συγκέντρωση του εγκεφάλου μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Σε μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό Digital Medicine περιγράφεται ένα σύστημα που χρησιμοποιεί ηλεκτρικά ερεθίσματα χαμηλής έντασης στον εγκέφαλο, με στόχο τη βελτίωση της προσοχής. Το ενδιαφέρον είναι ότι η διαδικασία δεν απαιτεί ειδικό εξοπλισμό ή επισκέψεις σε κλινικές, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί με απλά μέσα κατ’ οίκον. Αυτό ανοίγει τον δρόμο για μια νέα εποχή στην ενίσχυση των νοητικών δεξιοτήτων.

Πώς λειτουργεί η εξατομικευμένη διέγερση

Όπως διαβάζουμε στο The Brighter Side News, η τεχνική στηρίζεται σε μια μέθοδο γνωστή ως tRNS (transcranial random noise stimulation), που σε συνδυασμό με αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες κάθε ασθενή. Μέχρι σήμερα, οι κλασικές μέθοδοι δεν είχαν μεγάλη επιτυχία, καθώς τους αντιμετώπιζαν όλους με τον ίδιο τρόπο, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη το μέγεθος του κεφαλιού, τις εγκεφαλικές διαφορές ή τα φυσικά επίπεδα συγκέντρωσης. Αντίθετα, το νέο σύστημα «μαθαίνει» το προφίλ του κάθε χρήστη και ρυθμίζει την ένταση σε πραγματικό χρόνο, αποφεύγοντας την υπερδιέγερση που μπορεί να έχει αρνητικά αποτελέσματα.

Τα εντυπωσιακά αποτελέσματα των δοκιμών

Στις δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν σε εθελοντές, οι συμμετέχοντες φόρεσαν ειδικά καλύμματα κεφαλής, τα οποία συνδέονταν με ηλεκτρονικές συσκευές που κατέγραφαν την απόδοσή τους σε τεστ προσοχής. Ο αλγόριθμος συνέλεγε δεδομένα και προσαρμοζόταν, βελτιώνοντας σταδιακά τις ρυθμίσεις. Στη συνέχεια, οι επιστήμονες διεξήγαγαν μια τυφλή μελέτη, όπου οι μισοί συμμετέχοντες λάμβαναν πραγματική διέγερση και οι άλλοι εικονική. Το εκπληκτικό ήταν πως όσοι έλαβαν εξατομικευμένη διέγερση εμφάνισαν αισθητά καλύτερη συγκέντρωση σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες.

Ένα σημαντικό στοιχείο της μελέτης ήταν η ασφάλεια. Οι συμμετέχοντες δεν ανέφεραν σοβαρές παρενέργειες. Αυτό δείχνει ότι η μέθοδος είναι ασφαλής, εφόσον ρυθμίζεται σωστά μέσω του συστήματος. Παράλληλα, το γεγονός ότι δεν απαιτούνται δαπανηρές εξετάσεις (όπως μαγνητικές τομογραφίες) καθιστά τη διαδικασία προσβάσιμη σε πολύ περισσότερους ανθρώπους. Η δυνατότητα χρήσης στο σπίτι δημιουργεί νέες προοπτικές για μαθητές, εργαζομένους αλλά και ασθενείς με δυσκολίες συγκέντρωσης.

Το μέλλον της τεχνολογίας στην καθημερινότητα

Η εφαρμογή της τεχνολογίας δεν περιορίζεται μόνο στη συγκέντρωση. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι μελλοντικά θα μπορούσε να ενισχύσει και άλλες νοητικές λειτουργίες, όπως τη μνήμη, τη μάθηση ή ακόμη και την αποκατάσταση μετά από τραυματισμούς του εγκεφάλου. Συνδυάζοντας φορητές συσκευές με αλγορίθμους που προσαρμόζονται διαρκώς, το σύστημα αυτό μοιάζει με τα σημερινά προγράμματα φυσικής κατάστασης, μόνο που στοχεύει στην ενδυνάμωση του νου. Η μελέτη δείχνει ότι η εξατομίκευση μέσω τεχνητής νοημοσύνης είναι το «κλειδί» για να περάσει η τεχνολογία από τα εργαστήρια στην καθημερινή ζωή.