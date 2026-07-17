Νίκος Κοκλώνης: Αυτό είναι το νέο σόου που ετοιμάζει για το OPEN

Ο Νίκος Κοκλώνης κάνει διακοπές στη Μύκονο μαζί με τον Τρύφωνα Σαμαρά και μίλησε για τις περικοπές στην τηλεόραση, ενώ αποκάλυψε και τα τηλεοπτικά του σχέδια για τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

«Θα αντέξουμε, έχουμε αντέξει και χειρότερα. Το θέμα είναι ότι η τηλεόραση είναι λάμψη. Αν χαθεί αυτή η λάμψη, δεν υπάρχει τηλεόραση. Θα πάρουμε όλοι ένα κινητό και θα βγαίνουμε στο Ίντερνετ. Δεν συμφωνώ ότι οι influencers έχουν επιρροή σε όλο αυτό, αυτά τα λέει ο Γιώργος Λιάγκας», είπε στην κάμερα του Mykonos Live TV και έδωσε κάποιες λεπτομέρειες για το καινούριο του σόου.

«Τον χειμώνα θα κάνουμε σόου, Σάββατο βράδυ στις 21.00 στο OPEN, τραγούδι, χορό, δώρα, έχουμε και κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, θα εκπληρώνουμε ευχές σε οικογένειες που το έχουν ανάγκη και αυτό είναι φανταστικό».

Μάλιστα ο Κοκλώνης αποκάλυψε πως κάποιο κανάλι του έκανε πρόταση να κάνει μια ταξιδιωτική εκπομπή μαζί με τον Σαμαρά, οπότε αν ποτέ αυτό πραγματοποιηθεί θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον!