Ο Κιμ δείχνει τη νέα πυρηνική μονάδα της Βόρειας Κορέας και στέλνει μήνυμα στις ΗΠΑ

Η Βόρεια Κορέα ανεβάζει ακόμη περισσότερο τους τόνους στο πυρηνικό μέτωπο, με τον Κιμ Γιονγκ Ουν να επιθεωρεί νέα μονάδα παραγωγής πυρηνικού υλικού στρατιωτικής χρήσης και να προαναγγέλλει δραστική αύξηση της παραγωγής πυρηνικών όπλων.

Σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA, ο Βορειοκορεάτης ηγέτης δήλωσε ότι η Πιονγκγιάνγκ σκοπεύει να «ενισχύσει τις πυρηνικές δυνάμεις του κράτους με αλματώδη ρυθμό», υποστηρίζοντας ότι η χώρα έχει ήδη υπερδιπλασιάσει μέσα στην τελευταία πενταετία τη δυνατότητα παραγωγής πυρηνικού υλικού κατάλληλου για την κατασκευή πυρηνικών κεφαλών.

Οι φωτογραφίες που δημοσίευσαν τα κρατικά μέσα δείχνουν τον Κιμ να περπατά ανάμεσα σε σειρές φυγοκεντρητών, του βασικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για τον εμπλουτισμό ουρανίου.

Το μήνυμα της Πιονγκγιάνγκ προς τον κόσμο

Η νέα επίδειξη πυρηνικής ισχύος έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής κοινότητα βρίσκεται επικεντρωμένη στις προσπάθειες περιορισμού του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Για τους αναλυτές, η χρονική συγκυρία μόνο τυχαία δεν είναι. Η Πιονγκγιάνγκ φαίνεται να επιδιώκει να υπενθυμίσει ότι όχι μόνο διατηρεί το πυρηνικό της πρόγραμμα, αλλά το επεκτείνει συστηματικά.

Ο Κιμ υποστήριξε ότι οι επιστήμονες της χώρας πέτυχαν τους στόχους που είχαν τεθεί στο πλαίσιο πενταετούς σχεδίου ανάπτυξης του πυρηνικού προγράμματος, το οποίο ξεκίνησε μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων αποπυρηνικοποίησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι συνομιλίες εκείνες είχαν περιλάβει τρεις ιστορικές συναντήσεις του Κιμ με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στη διάρκεια της πρώτης θητείας του, χωρίς όμως να οδηγήσουν σε συμφωνία.

Kim Jong Un, General Secretary of the Workers' Party of Korea and President of the State Affairs of the Democratic People's Republic of Korea, gave field guidance at the newly inaugurated nuclear materials production factory on Wednesday. Going round new production lines based on… pic.twitter.com/9yaOJOhiEZ — CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific) June 4, 2026

Πόσα πυρηνικά διαθέτει η Βόρεια Κορέα

Σύμφωνα με έκθεση της Υπηρεσίας Έρευνας του Κογκρέσου των ΗΠΑ που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο, η Βόρεια Κορέα εκτιμάται ότι διαθέτει επαρκές πυρηνικό υλικό για έως και 90 πυρηνικές κεφαλές, ενώ θεωρείται ότι έχει ήδη συναρμολογήσει περίπου 50.

Παράλληλα, η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας έχει επιβεβαιώσει την ύπαρξη τουλάχιστον δύο ενεργών εγκαταστάσεων εμπλουτισμού ουρανίου, στις περιοχές Γιονγκμπιόν και Κανγκσόν.

Μάλιστα, η υπηρεσία είχε αναφέρει νωρίτερα μέσα στο έτος ότι παρακολουθεί την κατασκευή νέου κτιρίου στο Γιονγκμπιόν, με χαρακτηριστικά παρόμοια με εκείνα της μονάδας του Κανγκσόν, γεγονός που είχε ήδη προκαλέσει ανησυχία στη διεθνή κοινότητα.

Παραμένει ωστόσο άγνωστο αν η εγκατάσταση που επισκέφθηκε ο Κιμ είναι η νέα μονάδα του Γιονγκμπιόν ή κάποια άλλη, μέχρι σήμερα άγνωστη, πυρηνική εγκατάσταση.

Από την έρευνα στη μαζική παραγωγή

Ο Χονγκ Μιν, ανώτερος ερευνητής στο Ινστιτούτο Εθνικής Ενοποίησης της Κορέας (Korea Institute for National Unification), δήλωσε στο CNN ότι η παρουσίαση της νέας μονάδας υποδηλώνει μια σημαντική αλλαγή στρατηγικής.

Όπως εξήγησε, η Βόρεια Κορέα φαίνεται να μετατοπίζει το κέντρο βάρους του πυρηνικού της προγράμματος από την έρευνα και την ανάπτυξη στη μαζική παραγωγή πυρηνικού υλικού και οπλικών συστημάτων.

Το γεγονός ότι στις φωτογραφίες προβάλλονται αίθουσες ελέγχου, σωληνώσεις επεξεργασίας και πλήρως λειτουργικές εγκαταστάσεις θεωρείται επίσης ένδειξη ότι η Πιονγκγιάνγκ επιδιώκει να παρουσιάσει ένα ώριμο και επιχειρησιακά έτοιμο πυρηνικό πρόγραμμα.

Οι πύραυλοι που μπορούν να φτάσουν τις ΗΠΑ

Η ανάπτυξη των πυρηνικών εγκαταστάσεων συνοδεύεται τα τελευταία χρόνια από διαδοχικές δοκιμές βαλλιστικών πυραύλων.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση αξιολόγησης απειλών των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών για το 2026, η Βόρεια Κορέα έχει ήδη δοκιμάσει με επιτυχία διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους (ICBM), οι οποίοι θεωρητικά μπορούν να πλήξουν οποιοδήποτε σημείο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την εκτίμηση ότι η Πιονγκγιάνγκ δεν επιδιώκει απλώς την κατοχή πυρηνικών όπλων, αλλά τη διατήρηση μιας πλήρους και αξιόπιστης πυρηνικής αποτρεπτικής δύναμης.

Η παγκόσμια πυρηνική κούρσα επιστρέφει

Η ενίσχυση του πυρηνικού οπλοστασίου της Βόρειας Κορέας εντάσσεται σε μια ευρύτερη παγκόσμια τάση αύξησης των πυρηνικών εξοπλισμών.

Σύμφωνα με την έκθεση Nuclear Weapons Ban Monitor 2026, οι εννέα πυρηνικές δυνάμεις του πλανήτη διαθέτουν συνολικά 9.745 επιχειρησιακά διαθέσιμες πυρηνικές κεφαλές, αριθμός αυξημένος για ένατη συνεχόμενη χρονιά.

Η Ρωσία παραμένει η χώρα με το μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο, με περισσότερες από 5.400 κεφαλές, ενώ ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με σχεδόν 5.300.

Για πολλούς αναλυτές, οι εικόνες του Κιμ ανάμεσα στις φυγοκεντρικές μηχανές δεν αποτελούν απλώς μια ακόμη προπαγανδιστική επίδειξη. Αντίθετα, θεωρούνται μια προειδοποίηση ότι η Βόρεια Κορέα περνά πλέον σε μια νέα φάση, όπου η έμφαση δεν δίνεται στην επίδειξη δύναμης, αλλά στην ταχεία αύξηση της παραγωγικής της ικανότητας σε πυρηνικά όπλα.