Ο Σι Τζινπίνγκ στη Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ τον χειροκροτούσε, εντυπωσίασε η μηχανοκίνητη συνοδεία

Επίσημη επίσκεψη στη Βόρεια Κορέα, την πρώτη μετά από επτά χρόνια, πραγματοποιεί ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ. Παρόντες στο αεροδρόμιο για να τον υποδεχθούν, ο Κιμ Γιονγκ Ουν με τη σύζυγό του, Ρι Σολ Τζου.

Σε πλάνα του κρατικού τηλεοπτικού σταθμού CCTV φαίνεται πως ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας χαμογελά και χειροκροτεί τον πρόεδρο Σι. Η υποδοχή ήταν εντυπωσιακή με τη μηχανοκίνητη συνοδεία να τραβά όλα τα βλέμματα. Το πρακτορείο Xinhua ανέφερε ότι ο Κιμ και ο Σι αντάλλαξαν χειραψία και ότι παιδιά από τη Βόρεια Κορέα πρόσφεραν λουλούδια στον Κινέζο ηγέτη και στη σύζυγό του.

Grand welcome ceremony at Kim Il Sung Square



Kim held a grand welcome ceremony for Xi at Kim Il Sung Square in Pyongyang. The top leaders of the two parties and the two countries jointly ascended the review stand. Amid a 21-gun salute, the military band played the national… pic.twitter.com/daH1DHchbC — China Military Bugle (@ChinaMilBugle) June 8, 2026

Τι επιδιώκουν Σι Τζινπίνγκ και Κιμ Γιονγκ Ουν

Η επίσκεψη αυτή αποτελεί το πρώτο ταξίδι του Κινέζου προέδρου στο εξωτερικό φέτος και πραγματοποιείται λίγες μόνο εβδομάδες αφότου υποδέχτηκε τον Ρώσο ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν και τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην κινεζική πρωτεύουσα.



Η χρονική στιγμή αυτή εξυπηρετεί τις προσπάθειες του Πεκίνου να παρουσιάσει την Κίνα ως έναν ευέλικτο, παγκόσμιο μεσολαβητή σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών αλλαγών, σχολιάζει το CNN. Αποτελεί επίσης σαφή ένδειξη ότι, παρόλο που ο Κιμ και ο Πούτιν έχουν ενισχύσει τις σχέσεις των χωρών τους τα τελευταία χρόνια, η Κίνα παραμένει ο πιο σημαντικός διπλωματικός εταίρος της Βόρειας Κορέας.



Σε μια επιστολή προς τα μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας πριν από το ταξίδι, ο Σι έγραψε ότι «ανεξάρτητα από το πώς αλλάζουν οι καιροί ή πώς εξελίσσεται η διεθνής κατάσταση, η παραδοσιακή φιλία μεταξύ Κίνας και Βόρειας Κορέας παραμένει αδιάσπαστη, διαχρονική και ακτινοβολεί ζωντάνια».



Για τη Βόρεια Κορέα, η επίσκεψη του Σι σηματοδοτεί ένα ακόμη κεφάλαιο στη μακροχρόνια προσπάθειά της να ισορροπήσει τις σχέσεις της με τη Ρωσία και την Κίνα, καθώς επιδιώκει στρατιωτικά και οικονομικά οφέλη και από τις δύο χώρες, αποφεύγοντας παράλληλα την υπερβολική εξάρτηση από αυτές.