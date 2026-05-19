Από το 2021 η δράση της οικογενειακής συμμορίας στα Βορίζια - Πώς εξαρθρώθηκε από την ΕΛΑΣ

Σοβαρή υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος στην Κρήτη, με δράση που φέρεται να ξεκινά από το 2021, περιέγραψε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας στο ΕΡΤnews, αποκαλύπτοντας ένα δίκτυο εκβιασμών, καταπατήσεων αγροτεμαχίων και παράνομων οικονομικών οφελών σε βάρος πολιτών αλλά και του Δημοσίου.

Όπως ανέφερε, καθοριστικό ρόλο στην εξάρθρωση της οικογενειακής συμμορίας είχε η συστηματική επεξεργασία και σύνδεση επιμέρους καταγγελιών που αρχικά αφορούσαν μεμονωμένα περιστατικά, όπως φθορές περιουσιών, εμπρησμούς οχημάτων και επιθέσεις σε πολίτες.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, πίσω από αυτές τις υποθέσεις εντοπίστηκε κοινός πυρήνας τριών βασικών κατηγορουμένων, οι οποίοι φέρονται να είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα με δράση κυρίως σε βάρος κατοίκων της υπαίθρου. Η δράση τους περιλάμβανε εκφοβισμούς, καταπατήσεις γης, εμπρησμούς και εκτεταμένες φθορές, με αποτέλεσμα αρκετοί κάτοικοι να εγκαταλείπουν τις περιουσίες τους υπό τον φόβο αντιποίνων.

Πάνω από μισό εκατομμύριο η ζημιά στο Ελληνικό Δημόσιο

Η κ. Δημογλίδου σημείωσε ότι οι ζημιές προς τους πολίτες εκτιμώνται σε πάνω από 200.000 ευρώ, ενώ παράλληλα καταγράφεται ζημία που υπερβαίνει τις 580.000 ευρώ για το ελληνικό Δημόσιο και ευρωπαϊκούς πόρους, μέσω παράνομων επιδοτήσεων που φέρονται να είχαν εισπραχθεί χωρίς δικαίωμα.

Όπως περιγράφηκε, τα μέλη του κυκλώματος εκμεταλλεύονταν το κλίμα φόβου στις τοπικές κοινωνίες, οδηγώντας ιδιοκτήτες στην εγκατάλειψη των περιουσιών τους, τις οποίες στη συνέχεια αξιοποιούσαν ή δήλωναν ως δικές τους για την είσπραξη ενισχύσεων.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. υπογράμμισε ότι η εγκληματική δραστηριότητα κλιμακώθηκε σταδιακά από το 2021, γεγονός που δυσχέρανε σημαντικά την έρευνα, καθώς πολλές περιοχές παρέμεναν σιωπηλές λόγω φόβου.

Παράλληλα ανέφερε ότι η υπόθεση βασίστηκε σε πολύμηνη και πολυεπίπεδη αστυνομική έρευνα διάρκειας περίπου ενός έτους, με διασταυρώσεις στοιχείων και συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να στοιχειοθετηθεί πλήρως τόσο η εγκληματική δράση όσο και η οικονομική απάτη σε βάρος του Δημοσίου.

Για την υπόθεση έχουν εκδοθεί εντάλματα και οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι συνελήφθησαν, ένας στην Αθήνα και οι υπόλοιποι στην Κρήτη. Αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον των δικαστικών αρχών, ενώ σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. στο στάδιο της προανάκρισης δεν έχουν δώσει ουσιαστικές εξηγήσεις.

Τέλος, η κ. Δημογλίδου έκανε λόγο για ιδιαίτερα εκτενή και ισχυρή δικογραφία, η οποία βασίζεται σε συνδυασμό πολλών υποθέσεων και μακροχρόνια συλλογή στοιχείων, γεγονός που ενισχύει, όπως εκτιμάται, τη δικαστική πορεία της υπόθεσης.