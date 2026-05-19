Μαφία στην Κρήτη: Πέντε ζευγάρια «άρπαξαν» πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για την εγκληματική συμμορία που δρούσε εδώ και χρόνια στην Κρήτη, αρπάζοντας περιουσίες κατοίκων χωριών του Αμαρίου στο Ρέθυμνο, εκβιάζοντάς τους και απειλώντας τους με εμπρησμούς και άλλα βίαια αντίποινα.

Τα μέλη της συμμορίας, ξεδιπλώνοντας ένα καλοστημένο δίκτυο εκβιασμών, είχαν καταφέρει να παρουσιάζουν ως δικές τους αγροτικές εκτάσεις που δεν τους ανήκαν, «λεηλατώντας» έτσι επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και αρπάζοντας τεράστια χρηματικά ποσά από το Δημόσιο, ενώ φαίνεται πως αποκόμιζαν με παράνομο τρόπο ποσά και από ιδιώτες.

Πίσω από το κύκλωμα ήταν μια οικογένεια από τα Βορίζια, με τον θείο και τα δύο ανίψια του να φέρονται να είναι «πρωταγωνιστές» των εγκληματικών δράσεων. Τα τρία άτομα έχουν ήδη συλληφθεί, με τους δύο ανιψιούς, 39 και 44 ετών να συλλαμβάνονται στην Κρήτη, ενώ ο 43χρονος θείος συνελήφθη στην Αθήνα όπου βρισκόταν προσωρινά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Cretalive.gr, εκτός από περιστατικά που αφορούν ζωοκλοπές, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν απασχολήσει ξανά τις Αρχές στο παρελθόν για βαριά αδικήματα, όπως για απόπειρα ανθρωποκτονίας έξω από κέντρο διασκέδασης στο Ηράκλειο, για επικίνδυνες σωματικές βλάβες στη διάρκεια γλεντιού βάπτισης στα Χανιά, όπου είχαν εκτυλιχθεί βίαιες σκηνές, ενώ αρκετά περιστατικά αφορούν επεισόδια κατά αστυνομικών.

Ποσά που «ζαλίζουν»

Σε ό,τι αφορά στα ποσά που φέρονται να έχουν εισπραχθεί παράνομα από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, βάσει της δικογραφίας του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, πέντε ζευγάρια που εμφανίζονται στη δικογραφία, συγγενικά και φιλικά μεταξύ τους, φέρονται να είχαν εισπράξει ποσά που προσεγγίζουν τις 600.000 ευρώ στη διάρκεια των τελευταίων 5 ετών.

Ειδικότερα:

ο 43χρονος θείος από τα Βορίζια και η 32χρονη σύζυγός του φέρονται να είχαν εισπράξει ποσό περίπου 89.000 ευρώ για τα έτη 2021-2025,

ο 44χρονος ανιψιός από τα Βορίζια και η 41χρονη σύζυγός του φέρονται να είχαν εισπράξει παράνομα ποσό 100.000 ευρώ,

ο 39χρονος ανιψιός από τα Βορίζια και η 30χρονη σύζυγος του εμφανίζονται να έχουν εισπράξει παράνομα ποσό 165.000 ευρώ.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα δύο ζευγάρια από κεφαλοχώρι της Μεσσαράς, συγγενικά μεταξύ τους:

ένας 48χρονος και η 37χρονη σύζυγός του φέρονται να έχουν εισπράξει ποσό 60.000 ευρώ,

ένας 55χρονος και η 33χρονη σύζυγός του φέρονται να έχουν εισπράξει ποσό 130.000 ευρώ.

Όπως είναι ήδη γνωστό, θείος και δύο ανιψιοί σε βάρος των οποίων εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης, πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αρμόδια ανακρίτρια Ρεθύμνου. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι που περιλαμβάνονται στη δικογραφία θα κληθούν σε δεύτερο χρόνο ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών.