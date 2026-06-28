Παραδοχή Πούτιν για ελλείψεις στα καύσιμα μετά τα συνεχή ουκρανικά χτυπήματα

Μήνυμα ετοιμότητας και συσπείρωσης επιχείρησε να στείλει ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, δηλώνοντας ότι η Μόσχα θα διασφαλίσει την ασφάλεια της χώρας και θα αντιμετωπίσει κάθε απειλή, την ώρα που η Ουκρανία εντείνει τις επιθέσεις της σε ρωσικές στρατιωτικές και ενεργειακές υποδομές.



Κατά την ομιλία του στο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος «Ενωμένη Ρωσία», ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Σεπτεμβρίου, ο Βλαντιμίρ Πούτιν αναγνώρισε ότι η χώρα περνά μια δύσκολη περίοδο, ωστόσο υποστήριξε πως οι προκλήσεις αυτές έχουν ενισχύσει τη Ρωσία και την έχουν κάνει πιο έτοιμη να ανταποκριθεί στις εξελίξεις αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Θα απαντήσουμε σε όλες τις προκλήσεις»

«Βλέπουμε τα προβλήματα. Τα αναγνωρίζουμε και τα αντιμετωπίζουμε. Θα εγγυηθούμε αναμφίβολα την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών μας», δήλωσε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το πρακτορείο TASS.



Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ρωσία θα απαντήσει σε όλες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις επιθέσεις που πραγματοποιεί η Ουκρανία εναντίον ρωσικών υποδομών, τις οποίες χαρακτήρισε «τρομοκρατικές».



Οι δηλώσεις του Ρώσου προέδρου έγιναν λίγες ώρες μετά από μεγάλη επίθεση με ουκρανικά drones στην περιφέρεια Κρασνοντάρ, στη νοτιοδυτική Ρωσία. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε, ενώ ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά στο διυλιστήριο Σλαβιάνσκ επί του Κουμπάν, μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές εγκαταστάσεις της περιοχής.



Η επίθεση έρχεται να προστεθεί σε σειρά ουκρανικών πληγμάτων κατά ρωσικών διυλιστηρίων και ενεργειακών εγκαταστάσεων. Στις 18 Ιουνίου, αντίστοιχη επίθεση είχε προκαλέσει ισχυρές εκρήξεις και μεγάλη πυρκαγιά σε διυλιστήριο κοντά στη Μόσχα.



Το Κίεβο έχει εντείνει τους τελευταίους μήνες τις επιχειρήσεις βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, υποστηρίζοντας ότι στόχος είναι να περιοριστούν τα έσοδα από τις εξαγωγές υδρογονανθράκων, τα οποία χρηματοδοτούν τη ρωσική πολεμική μηχανή.

Η κατάσταση στην Κριμαία

Την ίδια ώρα, η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη και στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Κριμαία. Οι τοπικές αρχές κήρυξαν την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς οι συνεχείς ουκρανικές επιθέσεις προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στις υποδομές, οδηγώντας σε διακοπές ηλεκτροδότησης και περιορισμούς στην πώληση καυσίμων.



Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε ότι οι επιθέσεις αυτές στερούν από τη Ρωσία πολύτιμους πόρους για τη συνέχιση του πολέμου και αποτελούν ακόμη ένα βήμα προς τον τερματισμό της σύγκρουσης.



Όπως ανέφερε, οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν εγκαταστάσεις στο Σλαβιάνσκ επί του Κουμπάν, αλλά και στην περιφέρεια Γιαροσλάβλ, βόρεια της Μόσχας.



Παράλληλα, οι διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός, με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, παραμένουν χωρίς ουσιαστική πρόοδο, με τον πόλεμο να συνεχίζεται για πέμπτο χρόνο και τις δύο πλευρές να εντείνουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις