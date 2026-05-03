Παράπονα της Μπενφίκα: Έδωσε το βραβείο του MVP στον... διαιτητή

Έντονες διαμαρτυρίες για τη διαιτησία από τη Μπενφίκα η οποία με post στα social media έβγαλε MVP τον διαιτητή.

ΑΠΕ ΜΠΕ
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Στο Φαμαλικάο - Μπενφίκα, σε ένα παιχνίδι που έδωσε και μαθηματικά τον τίτλο στην Πόρτο, οι «αετοί» είχαν έντονα παράπονα για τη διαιτησία. Το παιχνίδι έληξε 2-2 και με δημοσίευση στα social media η Μπενφίκα θέλοντας να εκφράσει τα παράπονά της έδωσε το MVP-βραβείο στον... διαιτητή της αναμέτρησης, Γκουστάβο Φερνάντες Κορέιρα!

Οι φάσεις που αμφισβητεί η Μπενφίκα είναι ό,τι δεν δόθηκε ένα πέναλτι αλλά και ένα άλλο που καταλογίστηκε μέσω VAR, η αποβολή του Οταμέντι και 15 λεπτά καθυστερήσεων.

Έντονα παράπονα κυρίως είχε ο πρόεδρος της ομάδας Ρουί Κόστα δηλώνοντας ότι: «Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αποφασίζει ποιος θα κατακτήσει τίτλους ή ποιος θα προκριθεί στο Champions League, πέρα από τους παίκτες και τους προπονητές μέσα στο γήπεδο. Αυτό ακριβώς συνέβη σήμερα εδώ. Ό,τι έκανε ο διαιτητής, ό,τι έκανε αυτός ο άνθρωπος σήμερα, ήταν μια προσπάθεια να αποτρέψει τη Μπενφίκα από το να φτάσει στο Champions League».

Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη για την ομάδα του πρώην ποδοσφαιριστή και του Ζοσέ Μουρίνιο, αφού της μένουν ακόμα δύο παιχνίδια «τελικοί» για να πάρει το εισιτήριο για το Champions League.

