Πάτρα: Στο Καραμανδάνειο 7 μηνών βρέφος με κάταγμα και τραύματα στο κεφάλι - Ενδείξεις κακοποίησης

Σοβαρή ανησυχία έχει προκαλέσει στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών η εισαγωγή 7 μηνών βρέφους, το οποίο μεταφέρθηκε το Σάββατο με κάταγμα στο μηριαίο οστό και τραύματα στο κεφάλι.

Σύμφωνα με το best.gr, το παιδί, που φέρεται να ανήκει σε οικογένεια Ρομά, εξακολουθεί να νοσηλεύεται, με το ιατρικό προσωπικό να παρακολουθεί στενά την κατάσταση της υγείας του.

Σύμφωνα με ιατρικές πηγές, ο συνδυασμός και η φύση των τραυματισμών εγείρουν σοβαρές υποψίες κακοποίησης, καθώς δεν φαίνεται να συνάδουν με τυχαίο ατύχημα. Για τον λόγο αυτό, οι θεράποντες ιατροί προχώρησαν άμεσα στην ενημέρωση των αρμόδιων αρχών.

Ήδη η Αστυνομία έχει αναλάβει την υπόθεση, με τις προβλεπόμενες ιατροδικαστικές διαδικασίες να βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκαν οι τραυματισμοί.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με την υπόθεση να αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη σοβαρότητα.