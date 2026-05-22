Συναγερμός στην Πάτρα: Στο νοσοκομείο 14χρονη που αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει με χάπια
Η ανήλικη κοπέλα φέρεται να κατανάλωσε χάπια μέσα στο σπίτι της και διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο.
Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές αρχές της Δυτικής Αχαΐας, καθώς μία 14χρονη κοπέλα αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει σε χωριό της περιοχής.
Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει το tempo24.news, οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν για το περιστατικό και μετέβησαν στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας, όπου είχε μεταφερθεί νωρίτερα η ανήλικη. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η 14χρονη φέρεται να είχε καταναλώσει χάπια στην οικία της.
Οι γιατροί του Κέντρου Υγείας έκριναν αναγκαία τη διακομιδή της με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών, όπου η ανήλικη νοσηλεύεται στην Παιδιατρική Κλινική, εκτός κινδύνου.