Θεσσαλονίκη: Νεκρός νεαρός άντρας που παρασύρθηκε από αμαξοστοιχία

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: INTIME NEWS / ΚΑΜΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας νεαρός άνδρας, αγνώστων έως τώρα στοιχείων, ο οποίος παρασύρθηκε από τρένο, γύρω στις 9.30 το βράδυ της Παρασκευής (22/5), στην περιοχή Διαλογή, στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης.

Η Hellenic Train αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι «διεκόπη από τις 21:32 η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Θεσσαλονίκη - Σίνδος, λόγω συμβάντος με άτομο επί της σιδηροδρομικής γραμμής».

«Εξαιτίας του συμβάντος, η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1635 (Σέρρες - Θεσσαλονίκη) ακινητοποιήθηκε προσωρινά, ενώ στο σημείο μετέβησαν οι αρμόδιες αρχές και ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Κατόπιν εντολής της Αστυνομίας, η αμαξοστοιχία συνέχισε το δρομολόγιό της προς την Θεσσαλονίκη με καθυστέρηση 61 λεπτών», προσθέτει.

Επισημαίνει, ακόμη, ότι αναμένονται καθυστερήσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων στις γραμμές Λάρισα - Θεσσαλονίκη και Σέρρες - Θεσσαλονίκη.

Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται.

