Πένθος στο Χόλιγουντ: Πέθανε ο σταρ του Grey’s Anatomy Έρικ Ντέιν - Είχε διαγνωστεί με ALS

Θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου του ηθοποιού Έρικ Ντέιν, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών, έπειτα από γενναία μάχη με τη νόσο ALS.

Όπως ανακοίνωσε η οικογένεια του ηθοποιού στην ιστοσελίδα TMZ, ο ηθοποιός πέθανε το απόγευμα της Πέμπτης (19/2), έχοντας στο πλευρό του στενούς φίλους, τη σύζυγό του και τις δύο κόρες τους.

«Με βαριά καρδιά μοιραζόμαστε ότι ο Έρικ Ντέιν έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Πέμπτης, μετά από θαρραλέα μάχη με την ALS. Πέρασε τις τελευταίες του ημέρες περιτριγυρισμένος από αγαπημένα πρόσωπα. Κατά τη διάρκεια της ασθένειάς του έγινε παθιασμένος υποστηρικτής της ενημέρωσης και της έρευνας, αποφασισμένος να κάνει τη διαφορά για όσους δίνουν την ίδια μάχη. Θα μας λείψει βαθιά και θα τον θυμόμαστε με αγάπη για πάντα. Ο Έρικ λάτρευε τους θαυμαστές του και ήταν ευγνώμων για την αγάπη και τη στήριξη που έλαβε. Η οικογένεια ζητά ιδιωτικότητα σε αυτή την αδιανόητα δύσκολη στιγμή».

Τον έκανε διάσημο το Grey’s Anatomy - Η μάχη του με το ALS

Έγινε ευρέως γνωστός από τον ρόλο του στη δημοφιλή σειρά Grey’s Anatomy, όπου κέρδισε την αγάπη του κοινού.

Στιγμιότυπο από τη σειρά Grey's Anatomy με τον Έρικ Ντέιν

Τον Απρίλιο του 2025 είχε αποκαλύψει ότι διαγνώστηκε με αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS), μια σπάνια και προοδευτική νευροεκφυλιστική νόσο. Όπως είχε εξηγήσει, χρειάστηκε να περάσει από αλλεπάλληλες ιατρικές εξετάσεις και επισκέψεις σε ειδικούς μέχρι να λάβει την οριστική διάγνωση από νευρολόγο.

Ο ίδιος είχε περιγράψει την εξαντλητική πορεία της ασθένειας, αποκαλύπτοντας ότι είχε μείνει με μόλις ένα λειτουργικό χέρι, ενώ η σωματική του δύναμη μειωνόταν δραματικά μήνα με τον μήνα.