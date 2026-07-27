ΠΟΕΔΗΝ: 9 κρούσματα σαλμονέλας στο νοσοκομείο της Νίκαιας

Συνολικά εννέα άτομα, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, μεταφέρθηκαν στα Επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας με συμπτώματα που παραπέμπουν σε λοίμωξη από σαλμονέλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΠΟΕΔΗΝ, όλοι οι ασθενείς έλαβαν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα, σταθεροποιήθηκαν και αποχώρησαν από το νοσοκομείο, χωρίς να χρειαστεί νοσηλεία.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι και οι εννέα είχαν καταναλώσει φαγητό από το ίδιο κατάστημα εστίασης, γεγονός που οδηγεί τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές στη διερεύνηση πιθανού περιστατικού τροφιμογενούς λοίμωξης. Αναμένεται να ληφθούν δείγματα από τρόφιμα και να πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενοι υγειονομικοί έλεγχοι, προκειμένου να διαπιστωθεί η πηγή της μόλυνσης.

Το περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά την εμφάνιση μαζικών κρουσμάτων σαλμονέλας στη Λαμία, προκαλώντας έντονο προβληματισμό για την τήρηση των κανόνων υγιεινής στην εστίαση, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, όπου οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης παθογόνων μικροοργανισμών στα τρόφιμα.