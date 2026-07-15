Προειδοποίησε την Αγγλία ο Ιμπραΐμοβιτς: «Μετά το χέρι του Θεού, θα δουν και το πόδι του»

Λίγες ώρες πριν τον δεύτερο ημιτελικό του Μουντιάλ ανάμεσα σε Αργεντινή και Αγγλία (15/7, 22:00), ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς βρήκε έναν ξεχωριστό τρόπο να «πικάρει» τα «τρία λιοντάρια» για την μεγάλη μάχη. Ο εκρηκτικός Σουηδός, γνωστός για τα «δυναμικά» σχόλια του, προειδοποίησε την Αγγλία ενόψει της βραδινής αναμέτρησης, συνδέοντας τον Μαραντόνα και το επεισοδιακό παιχνίδι του παρελθόντος με τον Μέσι!

«Η Αγγλία έχει ήδη δει το χέρι του Θεού. Τώρα είναι κοντά στο να δουν από κοντά και το αριστερό του πόδι», δήλωσε γελώντας ο Ζλάταν, προκαλώντας κύμα αντιδράσεων στις τάξεις των Άγγλων φιλάθλων. Ο παλαίμαχος φορ συνέδεσε το χέρι του Μαραντόνα το μακρινό 1986, παρομοιάζοντας το με το αριστερό πόδι του Μέσι, σε μια ακόμα δήλωση του που δημιούργησε σάλο στα social media.

🚨 WILD QUOTE! 🤯



Zlatan Ibrahimovic:



“England have already seen the hand of God. Tomorrow, they will see the left foot of God.” 🇦🇷 pic.twitter.com/DDjo0lFGm5 — Polymarket FC (@PolymarketFC) July 15, 2026

Ο Σουηδός έχει κλέψει τις εντυπώσεις με την παρουσία του σε γνωστή εκπομπή του FoxSports για το Παγκόσμιο Κύπελλο, εκεί όπου μαζί με τον Τιερί Ανρί σχολιάζουν όλα τα παιχνίδια της διοργάνωσης με το δικό τους ξεχωριστό ποδοσφαιρικό βλέμμα.