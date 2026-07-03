Ρούλα Κορομηλά: Τα λόγια θαυμασμού για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου

Μια ξεχωριστή ανάρτηση αφιερωμένη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου έκανε η Ρούλα Κορομηλά μέσα από τα social media, δημοσιεύοντας μια κοινή τους φωτογραφία και συνοδεύοντάς τη με λόγια γεμάτα εκτίμηση.

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στη μακρόχρονη πορεία και των δύο στον χώρο της ψυχαγωγίας, τονίζοντας πως όσοι έχουν υπηρετήσει την τηλεόραση γνωρίζουν καλά τον κόπο, το άγχος και την αφοσίωση που απαιτείται πίσω από τις κάμερες.

«Ξέρει πώς να κερδίζει τις καρδιές μας»

Η Ρούλα Κορομηλά στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο ο Γρηγόρης Αρναούτογλου επικοινωνεί με το τηλεοπτικό κοινό, επισημαίνοντας ότι η συνέπεια και ο σεβασμός που δείχνει στους τηλεθεατές αποτελούν βασικά στοιχεία της επιτυχίας του.

Όπως έγραψε, η αυθεντικότητα, το πηγαίο ταλέντο, η ασταμάτητη δουλειά και η θετική του ενέργεια είναι χαρακτηριστικά που τον κάνουν να ξεχωρίζει.

«Ο Γρηγόρης ξέρει πώς να κερδίζει τις καρδιές μας. Η αγάπη και η εμπιστοσύνη που εισπράττει από τον κόσμο είναι η μεγαλύτερη απόδειξη και η μεγαλύτερη ανταμοιβή για τη σκληρή δουλειά που προσφέρει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Σε μια φωτογραφία, τόσες αναμνήσεις»

Κλείνοντας την ανάρτησή της, η Ρούλα Κορομηλά περιέγραψε τη φωτογραφία τους ως μια στιγμή γεμάτη αναμνήσεις, σεβασμό και αγάπη.

«Σε μια φωτογραφία λοιπόν, αναμνήσεις, σεβασμός, θαυμασμός, τηλεοπτικές ιστορίες και πολύ αγάπη. Καλή συνέχεια στα όμορφα ταξίδια σου», έγραψε, στέλνοντας τις ευχές της στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τη συνέχεια της πορείας του.

Η δημοσίευσή της συγκέντρωσε πολλά θετικά σχόλια από τους διαδικτυακούς της φίλους, οι οποίοι στάθηκαν στη σχέση εκτίμησης που συνδέει δύο από τα πιο αγαπημένα πρόσωπα της ελληνικής τηλεόρασης.