Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Δυσαρεστημένος ο Τραμπ με την ιρανική πρόταση για τα Στενά του Ορμούζ

Δυσαρεστημένος εμφανίζεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ με την πρόταση που επέδωσαν στο Πακιστάν Ιρανοί αξιωματούχοι προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τις Wall Street Journal και New York Times που επικαλούνται πηγές της κυβέρνησης, αν και ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει απορρίψει εξ ολοκλήρου την πρόταση εξέφρασε ωστόσο έντονες επιφυλάξεις για την ειλικρίνεια και την καλή πίστη της άλλης πλευράς.

Η πρόταση της Τεχεράνης

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία, η βασική λογική της ιρανικής πρότασης είναι να αποσυνδεθεί το ζήτημα των Στενών του Ορμούζ και της ελεύθερης ναυσιπλοΐας από το θέμα του πυρηνικού της προγράμματος.

Η ιρανική προσέγγιση, ωστόσο, ακολουθεί διαφορετική σειρά προτεραιοτήτων. Προτείνει πρώτα την άρση των περιορισμών στη ναυσιπλοΐα και την εκτόνωση της έντασης στον Περσικό Κόλπο, αφήνοντας για μεταγενέστερο στάδιο τις διαπραγματεύσεις γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα.

Αμερικανός αξιωματούχος εξήγησε ότι ακριβώς αυτός είναι ο λόγος που προκάλεσε τη δυσαρέσκεια του αρχηγού του αμερικανικού κράτους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμένουν σε δύο κύριες απαιτήσεις: τη διακοπή του εμπλουτισμού ουρανίου για μεγάλο χρονικό διάστημα και την απομάκρυνση των υπαρχόντων αποθεμάτων εμπλουτισμένου υλικού εκτός ιρανικού εδάφους. Οι στόχοι αυτοί είχαν τεθεί εξαρχής ως κεντρικοί άξονες της στρατηγικής της Ουάσιγκτον, με σκοπό να περιοριστεί ουσιαστικά η δυνατότητα της Τεχεράνης να πλησιάσει ξανά την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων.

Αν αποδεχθεί μια τέτοια αλληλουχία και προχωρήσει σε αποκλιμάκωση χωρίς προηγούμενες δεσμεύσεις στο πυρηνικό πεδίο, κινδυνεύει να χάσει το σημαντικότερο διαπραγματευτικό της πλεονέκτημα. Σε μια τέτοια περίπτωση, το Ιράν θα μπορούσε να ανακουφιστεί οικονομικά και να εισέλθει σε επόμενες συνομιλίες με σαφώς ευνοϊκότερους όρους.

Εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας, η Ολίβια Γουέιλς, ερωτηθείσα σχετικά, περιορίστηκε να πει πως «δεν θα διαπραγματευτούμε μέσω του Τύπου» και ότι η άλλη πλευρά γνωρίζει «τις κόκκινες γραμμές μας».

Ρούμπιο: Οικονομικό πυρηνικό πλήγμα το κλείσιμο του Ορμούζ

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, προειδοποίησε ότι ένα ενδεχόμενο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, μιας κρίσιμης θαλάσσιας διόδου για τη διακίνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου από τις χώρες του Κόλπου, θα είχε τεράστιες επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, παρομοιάζοντάς το με «οικονομικό πυρηνικό πλήγμα». Σύμφωνα με τον ίδιο, μια τέτοια κίνηση θα ενίσχυε την επιρροή του Ιράν στην ευρύτερη περιοχή.

Σε δηλώσεις του στο Fox News, σημείωσε επίσης ότι το σενάριο αυτό ενισχύει τα επιχειρήματα όσων υποστηρίζουν πως η Τεχεράνη δεν θα πρέπει να αποκτήσει πυρηνικές δυνατότητες, καθώς κάτι τέτοιο θα αύξανε περαιτέρω τους κινδύνους για τη διεθνή ασφάλεια.

«Το στενό είναι βασικά το ισοδύναμο οικονομικού πυρηνικού όπλου που προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν εναντίον του κόσμου, και καυχιούνται γι’ αυτό», είπε.

Αν το Ιράν αποκτούσε πυρηνικά όπλα, επέμεινε, θα «κρατούσε όλη την περιφέρεια όμηρο».

Ο κ. Ρούμπιο απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση για το πώς θα αντιδράσει ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αν η Τεχεράνη συνεχίσει να αρνείται να διαπραγματευτεί για όσα απαιτεί η Ουάσιγκτον, ιδίως για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της χώρας.

Από την έναρξη του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου εναντίον του πριν από δυο μήνες, το Ιράν έχει de facto κλείσει το στενό, από όπου περνά υπό κανονικές συνθήκες το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) που εξάγουν βασίλεια του Κόλπου στον υπόλοιπο κόσμο, πυροδοτώντας ραγδαία άνοδο των τιμών της ενέργειας. Οι ΗΠΑ επέβαλαν επίσης αποκλεισμό στα λιμάνια του Ιράν, για να εκμηδενίσουν τα έσοδα από τις ιρανικές εξαγωγές αργού.

Συνεχίζεται κατάπαυση του πυρός που κηρύχθηκε έπειτα από 40 ημέρες εχθροπραξιών, όμως οι συνομιλίες ανάμεσα στα δυο κράτη, ορκισμένους εχθρούς, μοιάζουν να έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ