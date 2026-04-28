Τραμπ: Το Ιράν μας παρακαλάει να ανοίξουμε τα Στενά του Ορμούζ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι το Ιράν τον έχει ενημερώσει πως βρίσκεται σε «κατάσταση κατάρρευσης» και ότι θέλει οι Ηνωμένες Πολιτείες να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, ενώ προσπαθεί να επιλύσει το ζήτημα της ηγεσίας του.

Δεν ήταν σαφές από την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στα κοινωνικά δίκτυα με ποιον τρόπο το Ιράν μετέφερε αυτό το μήνυμα, ενώ δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από την Τεχεράνη.

«Το Ιράν μόλις μας ενημέρωσε ότι βρίσκεται σε “Κατάσταση Κατάρρευσης”. Θέλουν να “ανοίξουμε τα Στενά του Ορμούζ” το συντομότερο δυνατό, καθώς προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν την κατάσταση με την ηγεσία τους (κάτι που πιστεύω ότι θα μπορέσουν να κάνουν!)», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι ο Τραμπ είναι δυσαρεστημένος με την τελευταία ιρανική πρόταση για την επίλυση του πολέμου που διαρκεί δύο μήνες, μειώνοντας έτσι τις ελπίδες για τερματισμό της σύγκρουσης που έχει διαταράξει τον εφοδιασμό ενέργειας, έχει τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό και έχει κοστίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Το Ιράν μόλις μας ενημέρωσε ότι βρίσκεται σε "Κατάσταση Κατάρρευσης". Θέλουν να "ανοίξουμε τα Στενά του Ορμούζ" το συντομότερο δυνατό, καθώς προσπαθούν να καταλάβουν ποιος είναι ηγέτης τους, κάτι που πιστεύω ότι θα μπορέσουν να κάνουν!

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!

Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»