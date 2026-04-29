Ο Τραμπ σε ρόλο πράκτορα και με όπλο στο χέρι προειδοποιεί το Ιράν: «Τέλος το καλό παιδί»

Άλλη μια «φλογερή» ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social, και φυσικά με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, που αφορά στην πορεία του πολέμου στη Μέση Ανατολή έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ισχυριζόμενος ότι το Ιράν «δεν μπορεί να αποφασίσει».

Φορώντας ένα μαύρο κοστούμι σε στυλ μυστικού πράκτορα και κρατώντας ένα αυτόματο όπλο στα χέρια, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως έχει σκοπό να τελειώνει με τον πόλεμο άμεσα. Τη νέα του φωτογραφία συνόδευσε με τη λεζάντα «Το Ιράν δεν μπορεί να αποφασίσει. Δεν ξέρουν πώς να υπογράψουν μια μη πυρηνική συμφωνία. Πρέπει να κινηθούν έξυπνα σύντομα. Τέλος το καλό παιδί» προσθέτοντας την αμερικανική σημαία.

Η ανάρτηση έρχεται μόλις μια μέρα αφότου επέμεινε ότι ο βασιλιάς Κάρολος συμφωνεί μαζί του ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Δεν συμφωνούν οι δυο πλευρές

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη, το Ιράν πρότεινε να σταματήσει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ εάν οι ΗΠΑ άρουν τον αποκλεισμό των λιμανιών και τερματίσουν τον πόλεμο.

Το βασικό «αγκάθι» παραμένει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Οι ΗΠΑ επιμένουν ότι η Τεχεράνη πρέπει να αποδεχθεί περιορισμούς στον εμπλουτισμό ουρανίου και να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, ενώ η ιρανική πλευρά θεωρεί ότι δεν μπορεί να εγκαταλείψει δικαιώματα που συνδέονται με ένα πολιτικό πυρηνικό πρόγραμμα. Αυτή η απόσταση είναι που εξακολουθεί να μπλοκάρει οποιαδήποτε ουσιαστική συμφωνία.

Η ανάρτηση του Τραμπ σηματοδοτεί ότι δεν θα αποδεχθεί την προσφορά, η οποία διαβιβάστηκε στους Αμερικανούς από το Πακιστάν και θα άφηνε άλυτες τις διαφωνίες που οδήγησαν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ σε πόλεμο στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο αποκλεισμός των ΗΠΑ έχει σχεδιαστεί για να εμποδίσει το Ιράν να πουλήσει το πετρέλαιό του, στερώντας του κρίσιμα έσοδα, ενώ παράλληλα θα μπορούσε να δημιουργήσει μια κατάσταση όπου η Τεχεράνη θα πρέπει να διακόψει την παραγωγή επειδή δεν έχει πού να αποθηκεύσει πετρέλαιο.

Το κλείσιμο του Πορθμού έχει ασκήσει πιέσεις στον Τραμπ, καθώς οι τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης έχουν εκτοξευθεί ενόψει των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών, και έχει πιέσει τους συμμάχους του στον Κόλπο, οι οποίοι χρησιμοποιούν την πλωτή οδό για να εξάγουν το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Το κλείσιμο είχε επίσης εκτεταμένες επιπτώσεις σε ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία , αυξάνοντας τις τιμές των λιπασμάτων, των τροφίμων και άλλων βασικών αγαθών.