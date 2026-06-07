Σεισμός στην Εύβοια: Αυτοψίες στις περιοχές που χτυπήθηκαν - Πώς θα αποζημιωθούν οι πληγέντες

Στη Δαφνούσσα και το Προκόπι, που ταρακουνήθηκαν από τον σεισμό που «χτύπησε» την Εύβοια, μετέβη ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς.

Ο κ. Τουρνάς, που συνοδεύεται από τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής κ. Πέτρο Καμπούρη, επισκέφθηκε με κλιμάκιο του υπουργείου σπίτια που υπέστησαν φθορές και ενημερώθηκε από τις τοπικές Αρχές και τους κατοίκους για τον σεισμό.

Ο Ευάγγελος Τουρνάς στη Βόρεια Εύβοια / Φωτ.: Eurokinissi

Σύμφωνα με την έως τώρα εικόνα του υπουργείου από τους ελέγχους που διενεργούνται στην περιοχή, έχουν καταγραφεί κατάπτωση τοίχου σε οικία και περιορισμένες ρωγμές σε ορισμένες κατοικίες καθώς και μικρής έκτασης κατολισθήσεις σε τμήματα του οδικού δικτύου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή σοβαρές ζημιές.

Σημειώνεται ότι οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα και βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τις τοπικές αρχές για την αποτίμηση της κατάστασης.

Σε δήλωσή του ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς ανέφερε: «Ήρθαμε εδώ σήμερα, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, για να συναντηθούμε με την τοπική αυτοδιοίκηση, να κάνουμε μια πρώτη αυτοψία και να ενημερωθούμε ουσιαστικά για το τι ακριβώς συνέβη, ποιες ζημιές έχουν υποστεί τα χωριά της Βόρειας Εύβοιας και τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που μένουν εδώ.

Πρώτα απ’ όλα, είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με τις επιστημονικές ομάδες του Εθνικού Αστεροσκοπείου και του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, οι οποίες παρακολουθούν το φαινόμενο και χρειάζονται περίπου 24 ώρες ώστε να έχουμε μια πιο ασφαλή εικόνα για το τι ακριβώς έχει συμβεί.

Μέχρι τότε χρειάζεται αυτοσυγκράτηση και προσοχή. Τα σπίτια που φαίνεται ότι έχουν υποστεί ζημιές δεν θα πρέπει να κατοικηθούν σήμερα. Οι κάτοικοι θα πρέπει να βρουν εναλλακτικές λύσεις και οι πρόεδροι των κοινοτήτων, σε συνεργασία με τον δήμαρχο, έχουν ήδη μεριμνήσει για τη φιλοξενία τους.

Από εκεί και πέρα, τα συνεργεία της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ., από αύριο το πρωί, θα ξεκινήσουν τους ελέγχους. Δύο επιτροπές θα βρίσκονται εδώ για να καταγράψουν, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, τις ζημιές που έχουν προκληθεί και να δρομολογήσουν τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε πολύ σύντομα να βοηθηθούν οι άνθρωποι αυτοί να επανέλθουν στους ρυθμούς της καθημερινότητάς τους».

Φωτ.: Πολιτική Προστασία

Αποζημιώσεις: Τι δικαιούνται οι σεισμόπληκτοι

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από τη Δευτέρα (8/6) ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες από τους μηχανικούς της ΔΑΕΦΚ, οι οποίοι θα χαρακτηρίσουν τα κτήρια με πράσινο, κίτρινο ή κόκκινο.

Με βάση τον χαρακτηρισμό, οι πληγέντες θα υποβάλουν στους δήμους τα δικαιολογητικά:

Ε1

Ε4

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Το έγγραφο αυτοψίας των μηχανικών

Οι οικονομικές ενισχύσεις προβλέπουν:

έως 4.000 ευρώ για κτήρια με κίτρινο χαρακτηρισμό

έως 6.000 ευρώ για κόκκινο

έως 1.000 ευρώ/τ.μ. για ανακατασκευή, έως 150 τ.μ.

Η διαδικασία εκτιμάται ότι μπορεί να ολοκληρωθεί εντός μίας εβδομάδας.

Κανονικά οι Πανελλήνιες Εξετάσεις στη Βόρεια Εύβοια

Μετά από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, όλες οι σχολικές μονάδες της περιοχής της Βόρειας Εύβοιας που λειτουργούν ως εξεταστικά κέντρα κρίθηκαν «απολύτως ασφαλείς» για τη διεξαγωγή των Πανελλήνιων Εξετάσεων, μετά τις σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν σήμερα στην ευρύτερη περιοχή, όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Παιδείας, νωρίτερα σήμερα.

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, σε συνεργασία με τον γγ του υπουργείου, Γιάννη Παπαδομαρκάκη, την Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, Ελένη Μπενιάτα, τους αρμοδίους στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και συντονισμό για την παρακολούθηση της κατάστασης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου, υπηρεσίες βρίσκονται «σε αυξημένο επίπεδο επιφυλακής και σε συνεχή επικοινωνία με την επιστημονική κοινότητα και τους αρμόδιους σεισμολόγους, προκειμένου να αξιολογούνται διαρκώς τα δεδομένα».

Τέλος, η υπουργός, στο πλαίσιο της επικοινωνίας της, συζήτησε με τον δήμαρχο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, Γιώργο Τσαπουρνιώτη και την Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης το ενδεχόμενο εφαρμογής εναλλακτικών σχεδίων λειτουργίας των εξεταστικών κέντρων, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συμμετοχή των υποψηφίων της περιοχής στις Πανελλήνιες Εξετάσεις.