Σεισμός στην Εύβοια: Η στιγμή που ο Εγκέλαδος «χτυπά» την περιοχή

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Τη στιγμή που ο Εγκέλαδος «χτυπά» την Εύβοια κατέγραψαν πολίτες, με σχετικά βίντεο να κάνουν τον γύρο των social media λίγα λεπτά μετά τις ισχυρές σεισμικές δονήσεις της Κυριακής.

Η πρώτη σεισμική δόνηση σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (7/6) και είχε μέγεθος 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Λίγα λεπτά αργότερα ακολούθησε δεύτερος, ισχυρότερος σεισμός, ο οποίος σύμφωνα με τις μετρήσεις έφτασε τα 5,2 Ρίχτερ.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν τη στιγμή των σεισμικών δονήσεων, καθώς και την αναστάτωση που επικράτησε στην περιοχή.