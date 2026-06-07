Ελλάδα Σεισμός Εύβοια

Σεισμός στην Εύβοια: Η στιγμή που ο Εγκέλαδος «χτυπά» την περιοχή

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media καταγράφουν τις στιγμές αναστάτωσης που προκάλεσαν οι ισχυρές σεισμικές δονήσεις στην Εύβοια.

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Intime
Γιάννης Τσούρτης avatar
Γιάννης Τσούρτης

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Τη στιγμή που ο Εγκέλαδος «χτυπά» την Εύβοια κατέγραψαν πολίτες, με σχετικά βίντεο να κάνουν τον γύρο των social media λίγα λεπτά μετά τις ισχυρές σεισμικές δονήσεις της Κυριακής.

Η πρώτη σεισμική δόνηση σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (7/6) και είχε μέγεθος 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Λίγα λεπτά αργότερα ακολούθησε δεύτερος, ισχυρότερος σεισμός, ο οποίος σύμφωνα με τις μετρήσεις έφτασε τα 5,2 Ρίχτερ.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν τη στιγμή των σεισμικών δονήσεων, καθώς και την αναστάτωση που επικράτησε στην περιοχή.

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