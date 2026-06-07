Σεισμός στην Εύβοια: Η στιγμή που ο Εγκέλαδος «χτυπά» την περιοχή
Βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media καταγράφουν τις στιγμές αναστάτωσης που προκάλεσαν οι ισχυρές σεισμικές δονήσεις στην Εύβοια.
Τη στιγμή που ο Εγκέλαδος «χτυπά» την Εύβοια κατέγραψαν πολίτες, με σχετικά βίντεο να κάνουν τον γύρο των social media λίγα λεπτά μετά τις ισχυρές σεισμικές δονήσεις της Κυριακής.
Η πρώτη σεισμική δόνηση σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (7/6) και είχε μέγεθος 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.
Λίγα λεπτά αργότερα ακολούθησε δεύτερος, ισχυρότερος σεισμός, ο οποίος σύμφωνα με τις μετρήσεις έφτασε τα 5,2 Ρίχτερ.
Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν τη στιγμή των σεισμικών δονήσεων, καθώς και την αναστάτωση που επικράτησε στην περιοχή.