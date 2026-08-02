Δεκαπέντε χρόνια κοινής πορείας συμπλήρωσαν η Σταματίνα Τσιμτσιλή και ο Θέμης Σοφός, με την παρουσιάστρια να κάνει έναν τρυφερό απολογισμό της σχέσης τους. Μιλώντας ανοιχτά για την οικογένεια που δημιούργησαν, εξήγησε πως ο χρόνος περνά γρήγορα, όμως αυτό που έχει μεγαλύτερη αξία είναι να απολαμβάνεις την κάθε στιγμή.

«Αιφνιδιάστηκα όταν κατάλαβα ότι πέρασαν 15 χρόνια»

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή αποκάλυψε πως, όταν συνειδητοποίησε ότι έχουν ήδη συμπληρώσει 15 χρόνια γάμου, ένιωσε έκπληξη.

«Σκεφτόμουν να γράψω κάτι για αυτή την επέτειο και όταν συνειδητοποίησα ότι είμαστε μαζί δεκαπέντε χρόνια, αιφνιδιάστηκα», ανέφερε, προσθέτοντας πως αυτό που τη συγκίνησε περισσότερο ήταν όλα όσα έχουν δημιουργήσει μαζί.

Όπως είπε, η σκέψη αυτή της υπενθύμισε πόσο γρήγορα κυλά ο χρόνος και πόσο σημαντικό είναι να ζει κανείς το παρόν.

«Με τον Θέμη είμαστε αγαπημένοι»

Η παρουσιάστρια στάθηκε στη σχέση που έχει χτίσει με τον σύζυγό της, εξηγώντας πως ο αμοιβαίος σεβασμός και η κατανόηση είναι τα στοιχεία που τους κρατούν ενωμένους.

Οι αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις και των δύο απαιτούν καθημερινές ισορροπίες, όμως, όπως ανέφερε, προσπαθούν πάντα να δείχνουν κατανόηση ο ένας στον άλλον όταν οι απαιτήσεις της δουλειάς γίνονται μεγαλύτερες.

Παράλληλα, αποκάλυψε πως ο Θέμης Σοφός παραμένει ο άνθρωπος του οποίου τη γνώμη εμπιστεύεται περισσότερο, ακόμη και σε σημαντικές επαγγελματικές αποφάσεις.

«Στο σπίτι είναι ένας πολύ τρυφερός μπαμπάς»

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή μίλησε με ιδιαίτερη τρυφερότητα για τον σύζυγό της ως πατέρα, τονίζοντας πως η εικόνα που έχει ο κόσμος για εκείνον διαφέρει πολύ από την πραγματικότητα.

Όπως είπε, ενώ στη δουλειά του είναι αυστηρός, αποφασιστικός και απόλυτα συγκεντρωμένος, μέσα στο σπίτι μεταμορφώνεται σε έναν γλυκό και παιχνιδιάρη μπαμπά.

«Είναι ο μπαμπάς που θα κάνει αστεία, θα τους πει παραμύθια και θα παίξει μαζί τους. Είναι τελείως διαφορετικός από αυτό που φαντάζεται κανείς για έναν ποινικολόγο», ανέφερε.

«Εγώ είμαι η κακιά και ο μπαμπάς ο καλός»

Όταν η συζήτηση έφτασε στον τρόπο που μεγαλώνουν τα τρία παιδιά τους, η παρουσιάστρια απάντησε με χιούμορ.

«Εννοείται ότι εγώ είμαι η κακιά και ο μπαμπάς ο καλός!», είπε γελώντας, περιγράφοντας με μια φράση τους ρόλους που έχουν διαμορφωθεί μέσα στην οικογένεια.

Παράλληλα, αποκάλυψε πως ο Θέμης Σοφός αποφεύγει συνειδητά τα κοσμικά γεγονότα και την έντονη δημοσιότητα, μια επιλογή που η ίδια σέβεται απόλυτα, καθώς θεωρεί πως έτσι καταφέρνουν να προστατεύουν την προσωπική και οικογενειακή τους ζωή.