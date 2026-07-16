Σταματίνα Τσιμτσιλή: Στην Πάρο με το απόλυτο summer look

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Η Σταματίνα Τσιμτσιλή απολαμβάνει τις διακοπές της στην αγαπημένη της Πάρο, παρέα με τα παιδιά της και γυναικοπαρέα και είναι σαν να ζει ξανά την πενταήμερη εκδρομή του σχολείου.

φωτογραφία Instagram

φωτογραφία Instagram

Καθημερινά το πρόγραμμα έχει πολύ μπάνιο, ξάπλες κάτω από την ομπρέλα, πολλά φρούτα για ενυδάτωση, απογευματινές βόλτες στο λιμάνι και βραδινές έξοδοι για φαγητό και ποτάκια.

Για τις εμφανίσεις της η Σταματίνα επιλέγει μαγιό, σορτσάκια, αεράτα τοπάκια, μίνι φορεματάκια και παρεό που συνδυάζει με σαγιονάρες και σανδάλια.

φωτογραφία Instagram

Η παρουσιάστρια του ALPHA φορτίζει τις μπαταρίες της γιατί ξέρει πως μπορεί να είναι Νο1 στους 18-54 χρόνων στη ζώνη της, τον Σεπτέμβριο όμως η τηλεόραση θα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που ξέραμε μέχρι σήμερα.