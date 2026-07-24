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Την αγαπημένη της Πάρο έχει επιλέξει και φέτος η Σταματίνα Τσιμτσιλή για τις καλοκαιρινές της διακοπές, αφήνοντας πίσω για λίγο τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας.

Η παρουσιάστρια περνά ξέγνοιαστες στιγμές μαζί με τον σύζυγό της, Θέμη Σοφό, τα τρία τους παιδιά και αγαπημένα πρόσωπα της οικογένειάς της, δημοσιεύοντας συχνά στιγμιότυπα από την καθημερινότητά τους στο νησί.

Η τρυφερή στιγμή με τη μητέρα της

Ανάμεσα στις τελευταίες αναρτήσεις της ξεχώρισε μια σπάνια φωτογραφία με τη μητέρα της, με την οποία διατηρεί ιδιαίτερα στενή σχέση.

Οι δυο τους ποζάρουν καθισμένες δίπλα στη θάλασσα μετά το οικογενειακό τους γεύμα, κρατώντας τρυφερά η μία το χέρι της άλλης, σε ένα στιγμιότυπο που αποπνέει ηρεμία και οικογενειακή ζεστασιά.

Η εικόνα αποτυπώνει τον ισχυρό δεσμό που τις ενώνει, έναν δεσμό για τον οποίο η Σταματίνα Τσιμτσιλή έχει μιλήσει αρκετές φορές στο παρελθόν.

Η αγκαλιά με τον μικρό Γιάννη

Από τις καλοκαιρινές αναρτήσεις της δεν έλειψε και μια ακόμη ξεχωριστή φωτογραφία με τον μικρότερο γιο της, Γιάννη.

Μητέρα και γιος ποζάρουν αγκαλιασμένοι, με φόντο το παριανό ηλιοβασίλεμα, χαρίζοντας ένα από τα πιο τρυφερά στιγμιότυπα των φετινών τους διακοπών.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή και ο Θέμης Σοφός επιλέγουν κάθε χρόνο να περνούν μεγάλο μέρος του καλοκαιριού στην Πάρο, όπου διαθέτουν εξοχική κατοικία. Εκεί, μαζί με τα τρία παιδιά τους, απολαμβάνουν στιγμές ξεκούρασης μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις, δίνοντας προτεραιότητα στον χρόνο με την οικογένειά τους.