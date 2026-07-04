Μετά την ολοκλήρωση του Happy Day για τη φετινή σεζόν, η Σταματίνα Τσιμτσιλή έκανε τον δικό της απολογισμό, σχολιάζοντας τις αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη στο τηλεοπτικό τοπίο και όσα αναμένεται να δούμε από το φθινόπωρο.

Η παρουσιάστρια του Alpha στάθηκε τόσο στις εξελίξεις γύρω από την πρωινή ζώνη όσο και στο ενδεχόμενο η Ζήνα Κουτσελίνη να βρεθεί απέναντί της τη νέα σεζόν.

«Ιντριγκαδόρικο σχέδιο να είναι απέναντί μας»

Αναφερόμενη στις φήμες για τη μετακίνηση της Ζήνας Κουτσελίνη, η Σταματίνα Τσιμτσιλή σχολίασε:

«Το ότι η πάλαι ποτέ διευθύντριά μου θα είναι κάπου απέναντί μας αποτελεί ένα ιντριγκαδόρικο σχέδιο! Της εύχομαι κάθε επιτυχία και νομίζω ότι θα είναι μια ευκαιρία ανανέωσης και για τη Ζήνα».

Με τη φράση αυτή έδειξε ότι παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις εξελίξεις, χωρίς πάντως να δώσει μεγαλύτερη έκταση στα σενάρια που αφορούν το τηλεοπτικό σκηνικό της επόμενης χρονιάς

Το σχόλιό της για τη Φαίη Σκορδά και το Breakfast@Star

Η παρουσιάστρια παραδέχθηκε πως οι αλλαγές που σημειώθηκαν στην πρωινή ζώνη δεν μπορούν να αφήσουν αδιάφορους όσους εργάζονται στην τηλεόραση.

«Δεν με αφήνει αδιάφορη αυτό που έγινε με τη Φαίη και το Breakfast@Star και θεωρώ ότι κανέναν μας δεν πρέπει να αφήνει αδιάφορο, όταν κάτι συμβαίνει. Μοιραία, αργά ή γρήγορα επηρεάζει και τους υπόλοιπους», ανέφερε.

Παράλληλα, ευχήθηκε τα καλύτερα τόσο στη Φαίη Σκορδά όσο και στους συνεργάτες της, αλλά και στην ομάδα του Breakfast@Star, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι όλοι θα βρουν τον δρόμο τους στη νέα τηλεοπτική πραγματικότητα.

«Πρώτα να δούμε τι θα φέρει η νέα σεζόν»

Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει το ενδεχόμενο να αναλάβει και κάποιο νέο τηλεοπτικό πρότζεκτ πέρα από το Happy Day, η Σταματίνα Τσιμτσιλή απέφυγε να αποκαλύψει περισσότερα.

«Κάτσε να δούμε τι θα γίνει τη νέα σεζόν, πόσα θα γίνουν, πόσα καινούργια, πόσα διαφορετικά και καλή θέληση και σκέψη υπάρχει», απάντησε, αφήνοντας ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο για τη συνέχεια.