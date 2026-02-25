Taste Atlas: Η ελληνική ποικιλία ντομάτας που σκαρφάλωσε στη δεύτερη θέση και ξεχωρίζει

Η ντομάτα, το λαχανικό που έχει εκατοντάδες ποικιλίες και η φήμη της έφτασε ακόμη και στις δικαστικές αίθουσες, αποτελεί πλέον ένα αναπόσπαστο κομμάτι της μεσογειακής διατροφής και κουζίνας.

Οι ρίζες της εντοπίζονται στη Νότια και Κεντρική Αμερική αφού καλλιεργήθηκε αρχικά από προκολομβιανούς πολιτισμούς και έφτασε στην Ευρώπη τον 16ο αιώνα, μετά τα ταξίδια των Ισπανών. Στην αρχή αντιμετωπίστηκε με καχυποψία, ακόμη και ως διακοσμητικό φυτό, όμως με τον χρόνο κατέκτησε τις κουζίνες και εξελίχθηκε σε βασικό συστατικό αμέτρητων παραδοσιακών συνταγών. Σήμερα, η ντομάτα καλλιεργείται σε κάθε γωνιά του πλανήτη και κάθε ποικιλία έχει τον δικό της χαρακτήρα, γεύση και χρήση. Από μικρούς, γλυκούς καρπούς ιδανικούς για φρέσκια κατανάλωση μέχρι σαρκώδεις ποικιλίες που δίνουν πλούσιες σάλτσες.

Στη λίστα που ακολουθεί ο διεθνής γαστρονομικός οδηγός Taste Atlas παρουσιάζει τις 10 πιο αναγνωρισμένες ποικιλίες παγκοσμίως, οι οποίες ξεχωρίζουν για την ποιότητα, την ιστορία και τη μοναδική γευστική τους ταυτότητα.

Pomodoro San Marzano (Ιταλία)

Την πρώτη θέση κατέκτησε η «βασίλισσα» της σάλτσας. Η ποικιλία Pomodoro San Marzano διαθέτει επίμηκες σχήμα, πυκνή σάρκα και ελάχιστα σπόρια.

Είναι η ιδανικότερη για σάλτσες, ραγού και αυθεντική ιταλική πίτσα. Σύμφωνα με τους αναγνώστες του γαστρονομικού οδηγού, που της χάρισαν 4,5 αστέρια, η γλυκιά αλλά ισορροπημένη οξύτητά της την κάνει αξεπέραστη.

Ντοματάκι Σαντορίνης (Ελλάδα)

Το περήφανο ντοματάκι της Σαντορίνης κατέκτησε τη δεύτερη θέση με βαθμολογία επίσης 4,5 αστέρια. Ξεχωρίζει για τη συμπυκνωμένη γεύση και τη φυσική γλυκύτητα που προέρχεται από το ηφαιστειακό, ασβεστώδες έδαφος. Η παραγωγή και μεταποίηση γίνονται αποκλειστικά στην περιοχή, διασφαλίζοντας την ποιότητα αυτού του ευαίσθητου καρπού, ο οποίος καλλιεργείται στη Σαντορίνη από τη δεκαετία του 1870.

Έχει βαθύ κόκκινο χρώμα, σφιχτή σάρκα και υψηλή περιεκτικότητα σε σπόρους, με έντονη οξύτητα και αυξημένη περιεκτικότητα σε σάκχαρα όταν ωριμάζει. Είναι ιδανική για σαλάτες, λιαστή ντομάτα και παραδοσιακούς ντοματοκεφτέδες.

Pomodoro di Pachino (Ιταλία)

Στην τρίτη θέση συναντάμε την ποικιλία που έλαβε το όνομά της από την πόλη προέλευσής της, το Pachino, η οποία καλλιεργείται στην επαρχία των Συρακουσών, στη Σικελία.

Οι ντομάτες Pachino, με τη γλυκιά τους γεύση, χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα ζουμερή σάρκα και εκτιμώνται για τη μεγάλη διάρκεια συντήρησής τους. Καταναλώνονται κυρίως φρέσκες και χρησιμοποιούνται συνήθως σε ανάμεικτες σαλάτες, σε κρύα πιάτα ζυμαρικών ή ως γαρνιτούρα για πίτσα.

Datterino (Ιταλία)

Η Ντατερίνο είναι ποικιλία ντομάτας που προέρχεται από τη Σικελία και είναι γνωστή για τη γλυκιά και έντονη γεύση της. Είναι μικρόκαρπη και το σχήμα της θυμίζει χουρμά, με βάρος που κυμαίνεται από 15 έως 40 γραμμάρια. Το φυτό είναι ιδιαίτερα ζωηρό και παράγει άφθονες συστάδες καρπών, οι οποίοι διατηρούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τη συγκομιδή.

Η σάρκα της είναι σφιχτή, με χαμηλή περιεκτικότητα σε υγρά, λεπτή φλούδα και λίγους σπόρους, χαρακτηριστικά που την καθιστούν ιδανική τόσο για φρέσκια κατανάλωση σε σαλάτες όσο και για την παρασκευή σαλτσών ή ακόμη και μαρμελάδας.

Costoluto Fiorentino (Ιταλία)

Η ποικιλία ντομάτας Costoluto Fiorentino προέρχεται από τη Φλωρεντία και αποτελεί μια παραδοσιακή ιταλική ποικιλία με χαρακτηριστικό πλατύ και έντονα ραβδωτό σχήμα. Όταν ωριμάζει, αποκτά λαμπερό βαθύ κόκκινο χρώμα.

Οι ντομάτες αυτές έχουν σαρκώδη και ζουμερή υφή, με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη και οξύ, γεγονός που τις καθιστά ιδανικές για μαγείρεμα και παρασκευή πλούσιων σαλτσών ή σούπας, όπως το pappa al pomodoro. Μπορούν επίσης να καταναλωθούν φρέσκες, κομμένες σε φέτες, και να προστεθούν σε σάντουιτς ή σαλάτες.

Piennolo del Vesuvio (Ιταλία)

Αυτά τα μικρά ντοματίνια καλλιεργούνται στην επαρχία της Νάπολης, εντός του Εθνικού Πάρκου Βεζούβιου, και διατίθενται al piennolo, πλεγμένα σε ματσάκια και αποξηραμένα στον ήλιο. Η αργή ξήρανσή τους ενισχύει τη γλυκιά γεύση και το άρωμά τους, διατηρώντας τα χαρακτηριστικά τους όλο τον χρόνο.

Οι ντομάτες Piennolo είναι ευέλικτες στη μαγειρική και χρησιμοποιούνται σε πίτσες, παραδοσιακά ναπολιτάνικα πιάτα ζυμαρικών, όπως Scialatielli con salsiccia ή Tagliatelle alle vongole, αλλά και σε γλυκά, όπως το Millefoglie del Vesuvio.

Cuore di Bue (Ιταλία)

Η Cuore di Bue («καρδιά βοδιού») είναι ιταλική ποικιλία ντομάτας με μεγάλο, απιοειδές σχήμα, λεπτή φλούδα και ζουμερή, γλυκιά σάρκα. Έχει λίγους σπόρους και χαμηλή οξύτητα, γεγονός που την καθιστά ιδανική για ωμή κατανάλωση.

Καλλιεργείται παραδοσιακά στη Λιγουρία και το Πιεμόντε και χρησιμοποιείται κυρίως σε σαλάτες Caprese, σάντουιτς και μπρουσκέτες. Παρά το ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για μαγείρεμα ή σάλτσες, τα καλύτερά της χαρακτηριστικά αναδεικνύονται όταν τρώγεται φρέσκια.

Ayaş Domatesi (Τουρκία)

Το Ayaş domatesı είναι ποικιλία ντομάτας από την περιοχή Ayaş, κοντά στην Άγκυρα, γνωστή για την ιδιαίτερη, γλυκιά και έντονη γεύση της. Η υψηλή ποιότητά της έχει κάνει την ποικιλία δημοφιλή στην Τουρκία και διεθνώς.

Καλλιεργείται παραδοσιακά με φροντίδα και είναι ευέλικτη στη μαγειρική: μπορεί να καταναλωθεί φρέσκια σε σαλάτες ή να χρησιμοποιηθεί σε μαγειρευτά, σάλτσες και πάστα, ενισχύοντας τη γεύση των πιάτων.

Creole Tomato (ΗΠΑ)

Η κρεολική ντομάτα είναι ποικιλία που προέρχεται από τη Λουιζιάνα στις ΗΠΑ και χαρακτηρίζεται από πολύ λεπτή φλούδα, υψηλή περιεκτικότητα σε χυμό και χαμηλά επίπεδα οξύτητας. Διακρίνεται επίσης για το έντονα γλυκό άρωμά της και τις χαρακτηριστικές γεύσεις της, οι οποίες οφείλονται στο εύφορο τοπικό έδαφος και τον υγρό αέρα της περιοχής.

Οι κρεολικές ντομάτες είναι εποχιακές και διατίθενται από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο. Συνιστάται να μην φυλάσσονται στο ψυγείο, καθώς αυτό μειώνει τη φυσικά γλυκιά γεύση τους.

Veselaya Sosedka (Ρωσία)

Η Veselaya Sosedka είναι εμπορική ποικιλία ντομάτας που προέρχεται από τη Ρωσία. Οι καρποί της έχουν εντυπωσιακή εμφάνιση: είναι μεσαίου έως μεγάλου μεγέθους, κίτρινοι, ελαφρώς πεπλατυσμένοι και φέρουν έντονες ραβδώσεις στα πλάγια.

Το φυτό είναι ψηλό, με κανονικά φύλλα, και μπορεί να φτάσει σε ύψος περίπου 2 μέτρων. Η γεύση των ντοματών περιγράφεται ως ήπια και γλυκιά, καθιστώντας την ποικιλία ιδανική για κονσερβοποίηση, μαγείρεμα ή παρασκευή διαφόρων σαλτσών. Η Veselaya Sosedka συλλέγεται στα μέσα της σεζόν και απαιτούνται περίπου 80 ημέρες για την πλήρη ωρίμανσή της.