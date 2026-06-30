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Tελευταία ημέρα για την απογραφή ανελκυστήρων - Ποιους περιμένουν «τσουχτερά» πρόστιμα

Από αύριο ξεκινούν οι έλεγχοι συμμόρφωσης, ενώ οι ιδιοκτήτες που δεν ολοκληρώσουν τη διαδικασία κινδυνεύουν με σημαντικά διοικητικά πρόστιμα.

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: INTIME NEWS / ΤΖΑΜΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: INTIME NEWS / ΤΖΑΜΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Γιάννης Τσούρτης avatar
Γιάννης Τσούρτης

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Η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων ολοκληρώνεται οριστικά σήμερα, χωρίς να προβλέπεται νέα παράταση από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Υπενθυμίζεται ότι η αρχική καταληκτική ημερομηνία ήταν η 30ή Νοεμβρίου, ωστόσο είχε δοθεί παράταση έως το τέλος Ιουνίου προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Ποιοι υποχρεούνται να προχωρήσουν στην απογραφή

Η απογραφή πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας elevator.mindev.gov.gr, με τη χρήση κωδικών Taxisnet και αφορά ανελκυστήρες που βρίσκονται σε πολυκατοικίες, κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, επαγγελματικούς και μικτής χρήσης χώρους.

Η υποχρέωση ισχύει ακόμη και για ανελκυστήρες που έχουν ήδη καταχωριστεί ή πιστοποιηθεί σε άλλο μητρώο.

Με τη λήξη της προθεσμίας προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα ανά ανελκυστήρα, τα οποία διαμορφώνονται ως εξής:

  • 1.000 ευρώ για κτίρια κατοικιών.
  • 2.500 ευρώ για επαγγελματικούς ή μικτής χρήσης χώρους.
  • 5.000 ευρώ για κτίρια με πρόσβαση στο κοινό.

Ο αριθμός απογραφής θα αποτελεί πλέον το βασικό στοιχείο τεχνικής ταυτοποίησης κάθε ανελκυστήρα και θα πρέπει να επιβεβαιώνεται από τον συντηρητή ή τον εγκαταστάτη.

Ξεκινούν οι έλεγχοι από την 1η Ιουλίου

Στην πράξη, ανελκυστήρες που δεν έχουν απογραφεί δεν θα μπορούν να συντηρούνται νόμιμα.

Από την 1η Ιουλίου, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς θα ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους για να διαπιστωθεί η συμμόρφωση των ιδιοκτητών, προχωρώντας όπου απαιτείται στην επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

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Οικονομία Πρόστιμα Πολυκατοικία Ιδιοκτήτες Ακινήτων Σας είναι χρήσιμα Ακίνητα

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