Θεσσαλονίκη: Οικοδόμος επιτέθηκε με βαριοπούλα σε υπάλληλο του ΟΑΣΘ - Υπό κράτηση ο 60χρονος

Αναβολή έλαβε σήμερα Τρίτη (21/7) η εκδίκαση επεισοδίου με βαριοπούλα που συνέβη χθες σε αμαξοστάσιο του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ), από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Στο εδώλιο βρέθηκαν ένας 60χρονος οικοδόμος κι ένας 59χρονος υπάλληλος του ΟΑΣΘ οι οποίοι αλληλομηνύθηκαν και οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης. Ο πρώτος ζήτησε την αναβολή της δίκης προκειμένου να βρει δικηγόρο και να προετοιμάσει την υπεράσπιση του.

Φωτογραφία αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ Ηλεκτρικά Λεωφορεία ΟΑΣΘ

Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα και ανέβαλε την εκδίκαση για την ερχόμενη Πέμπτη (23/7) αλλά διατήρησε την κράτηση του συγκεκριμένου κατηγορούμενου. Ο δεύτερος κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος.

Το περιστατικό καταγράφηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (20/7) στο αμαξοστάσιο του ΟΑΣΘ, στη Σταυρούπολη.

Ο 60χρονος λογομάχησε με έναν 42χρονο υπάλληλο σεκιούριτι ο οποίος έκανε υποδείξεις για τη διευθέτηση της πολυκοσμίας, κατά την αποβίβαση και επιβίβαση των πολιτών στα λεωφορεία. Παράλληλα, έβγαλε μια βαριοπούλα από τα εργαλεία που έφερε μαζί του και χτύπησε στο χέρι τον δεύτερο, τραυματίζοντάς τον.

Στη συνέχεια ο οικοδόμος φέρεται να απείλησε και να εξύβρισε τον 59χρονο υπάλληλο του αμαξοστασίου ο οποίος επενέβη, μετά την επίθεση με την βαριοπούλα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο τελευταίος εξύβρισε και άσκησε σωματική βία σε βάρος του 60χρονου.