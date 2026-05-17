Οι μονομάχοι δεν έχουν αγωνιστεί στο Κολοσσαίο από το 404 μ.Χ., όταν ο αυτοκράτορας Ονώριος Α΄ έθεσε οριστικό τέλος σε αυτό το αιματηρό άθλημα. Αλλά το εμβληματικό αυτό κτίριο δεν εξαφανίστηκε μαζί με τις μάχες, φυσικά και έχει διαδραματίσει πολλούς ρόλους στις σχεδόν δύο χιλιετίες που έχουν περάσει από τότε, γράφει το historyfacts. Λειτούργησε ως νεκροταφείο, χώρος λατρείας, τουριστικό αξιοθέατο, ακόμη και συγκρότημα κατοικιών.

Μοναχοί που ανήκαν στο μοναστήρι της Santa Maria Nova νοίκιαζαν το Κολοσσαίο για περισσότερο από πέντε αιώνες, ξεκινώντας από το 800 μ.Χ., χτίζοντας στάβλους, εργαστήρια, και αποχετευτικούς σωλήνες από τερακότα.

Οι ενοικιαστές τους αντιπροσώπευαν ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της ρωμαϊκής κοινωνίας και περιλάμβαναν όλους, από αριστοκράτες έως ταπεινούς καταστηματάρχες. Μόνο όταν ένας τεράστιος σεισμός έπληξε τη Ρώμη το 1349 μ.Χ. εγκατέλειψαν το ιστορικό μνημείο, το οποίο έκτοτε έχει επαναχρησιμοποιηθεί πολλές φορές.

Η εποχή των μονομάχων διήρκεσε ακόμη περισσότερο, ένα διάστημα περίπου 650 ετών που ξεκίνησε το 264 π.Χ. Η αργή πτώση της δημοτικότητάς τους οφειλόταν σε πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους συντήρησης των μαχητών, αλλά η αλλαγή της θρησκευτικής φρουράς ήταν αυτό που τελικά έβαλε τέλος στους αγώνες.

Η άνοδος του Χριστιανισμού σηματοδότησε το τέλος των μονομάχων, καθώς οι θρησκευτικοί ηγέτες αντιτάχθηκαν στο βίαιο θέαμα. Ο Κωνσταντίνος Α΄ τους κατάργησε τεχνικά το 325 μ.Χ., μια απόφαση που προφανώς αγνοήθηκε μέχρι που ο Ονώριος Α΄ έθεσε τέλος στους αγώνες για άλλη μια φορά.

Μπορεί και να σας εκπλήσσει, αλλά ορισμένοι μονομάχοι συμμετείχαν με δική τους θέληση στους αγώνες. Αυτό συνέβαινε σπάνια κατά τους πρώτους αιώνες, όταν οι θεατές γέμιζαν το Κολοσσαίο για να δουν σκλάβους και αιχμαλώτους πολέμου να μάχονται μεταξύ τους, αλλά μέχρι τον 1ο αιώνα μ.Χ., η ζωή ενός μονομάχου είχε αποκτήσει μια ορισμένη αίγλη.

Πολλοί ήταν διασημότητες της εποχής τους και είχαν ακόμη και τα δικά τους εμπορεύματα. Μερικοί ήταν πρώην στρατιώτες που ήθελαν να αξιοποιήσουν τις δεξιότητές τους (δηλαδή, να τις μετατρέψουν σε κέρδος), ενώ άλλοι ήταν μέλη της ανώτερης τάξης που ήθελαν να δοκιμάσουν το θάρρος τους.