Τριπλό εμπρηστικό «χτύπημα» τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Αθήνα - «Πονοκέφαλος» στην ΕΛΑΣ

Προβληματισμό προκαλεί στους επιτελείς αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας το τριπλό «χτύπημα» κουκουλοφόρων τα ξημερώματα της Δευτέρας (30/3) με στόχο δύο ΑΤΜ κι ένα βανάκι σούπερ μάρκετ σε διάφορες περιοχές της Αθήνας.

Αυτό καθώς είχαμε πολλούς μήνες να δούμε συντονισμένη ενέργεια -τρεις εμπρηστικές επιθέσεις σε διάστημα μικρότερο των 30 λεπτών- από άτομα που φέρονται να κινούνται στις παρυφές του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Να σημειωθεί ότι αρχικά στόχος έγινε, στη 01:25 τα ξημερώματα ΑΤΜ σε υποκατάστημα τράπεζας στην όσο Πατησίων, ενώ 5 λεπτά αργότερα προκλήθηκε εμπρησμός σε έτερο μηχάνημα αυτόματων τραπεζικών συναλλαγών στην είσοδο κτιρίου του Δήμου Ζωγράφου. Η βραδιά… έκλεισε στη 01:50 τα ξημερώματα, όταν βανάκι σούπερ μάρκετ στην Κυψέλη τυλίχτηκε στις φλόγες.

Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε 5 προσαγωγές υπόπτων, όλοι τους όμως αφέθηκαν ελεύθεροι καθώς δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους. Την προανάκριση ανέλαβε η Κρατική Ασφάλεια, εξετάζοντας το βιντεοληπτικό υλικό.