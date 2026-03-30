Τριπλό εμπρηστικό «χτύπημα» τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Αθήνα - «Πονοκέφαλος» στην ΕΛΑΣ
Για πολλούς μήνες δεν είχαν παρατηρηθεί συντονισμένες ενέργειες εμπρησμού από άτομα που φέρονται να κινούνται στις παρυφές του αντιεξουσιαστικού χώρου.
Προβληματισμό προκαλεί στους επιτελείς αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας το τριπλό «χτύπημα» κουκουλοφόρων τα ξημερώματα της Δευτέρας (30/3) με στόχο δύο ΑΤΜ κι ένα βανάκι σούπερ μάρκετ σε διάφορες περιοχές της Αθήνας.
Αυτό καθώς είχαμε πολλούς μήνες να δούμε συντονισμένη ενέργεια -τρεις εμπρηστικές επιθέσεις σε διάστημα μικρότερο των 30 λεπτών- από άτομα που φέρονται να κινούνται στις παρυφές του αντιεξουσιαστικού χώρου.
Να σημειωθεί ότι αρχικά στόχος έγινε, στη 01:25 τα ξημερώματα ΑΤΜ σε υποκατάστημα τράπεζας στην όσο Πατησίων, ενώ 5 λεπτά αργότερα προκλήθηκε εμπρησμός σε έτερο μηχάνημα αυτόματων τραπεζικών συναλλαγών στην είσοδο κτιρίου του Δήμου Ζωγράφου. Η βραδιά… έκλεισε στη 01:50 τα ξημερώματα, όταν βανάκι σούπερ μάρκετ στην Κυψέλη τυλίχτηκε στις φλόγες.
Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε 5 προσαγωγές υπόπτων, όλοι τους όμως αφέθηκαν ελεύθεροι καθώς δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους. Την προανάκριση ανέλαβε η Κρατική Ασφάλεια, εξετάζοντας το βιντεοληπτικό υλικό.