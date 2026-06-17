Τζέρεμι Κλάρκσον: Ο διάσημος παρουσιαστής αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με επιθετικό καρκίνο

Ο Τζέρεμι Κλάρκσον, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους παρουσιαστές της βρετανικής τηλεόρασης, ο άνθρωπος που για δεκαετίες έχτισε την εικόνα του πάνω στην υπερβολή, το καυστικό χιούμορ και τις «δυνατές» ατάκες, κάθισε μπροστά από την κάμερα και είπε κάτι που δεν άφηνε χώρο για αστεία: «Έχω καρκίνο».

Η αποκάλυψη έγινε στα τελευταία επεισόδια της πέμπτης σεζόν της τηλεοπτικής σειράς Clarkson's Farm του Prime Video, που κυκλοφορούν την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το BBC, ο 66χρονος παρουσιαστής ανακοίνωσε τη διάγνωσή του στους συμπαρουσιαστές του Kaleb Cooper και Charlie Ireland, οι οποίοι εμφανίζονται εμφανώς σοκαρισμένοι ακούγοντας τα νέα.

Ο Κλάρκσον δεν διευκρίνισε τον ακριβή τύπο καρκίνου με τον οποίο διαγνώστηκε. Ανέφερε, ωστόσο, ότι η νόσος είναι «επιθετική», αλλά εντοπίστηκε «πολύ νωρίς», και είπε ότι στο πλαίσιο της θεραπείας του αφαιρέθηκε τμήμα του προστάτη.

«Εξαφανίστηκα την προηγούμενη εβδομάδα και έκανα βιοψία. Είναι καρκίνος και είναι επιθετικός, αλλά είναι πραγματικά πολύ νωρίς», λέει στο επεισόδιο. Στη συνέχεια προσπαθεί να καθησυχάσει τους συνεργάτες του: «Υπόσχομαι ότι θα είμαι καλά».

Στο ίδιο επεισόδιο, σύμφωνα με το Sky News, ο Κλάρκσον εμφανίζεται και στο νοσοκομείο, λέγοντας ότι μέρος της θεραπείας «δεν πήγε καλά» και ότι θα μείνει εκεί «για λίγο». Στο τέλος, απευθυνόμενος στους θεατές, λέει πως αν όλα πάνε καλά, θα τους δει στην έκτη σεζόν. «Και αν όχι, δεν θα σας δω», προσθέτει.

«Θα είναι δύσκολο να το δείτε»

Λίγες ώρες πριν από την κυκλοφορία των τελευταίων επεισοδίων, ο Κλάρκσον είχε προειδοποιήσει τους θαυμαστές του μέσω Instagram ότι αυτό που θα ακολουθούσε θα ήταν «δύσκολο» να το παρακολουθήσουν.

Η φράση, για όσους γνωρίζουν το Clarkson's Farm, είχε ιδιαίτερο βάρος. Η σειρά ξεκίνησε ως κάτι που έμοιαζε σχεδόν κωμικό: ο Τζέρεμι Κλάρκσον, ο πρώην παρουσιαστής του Top Gear, αποφασίζει να ασχοληθεί σοβαρά με τη φάρμα του στο Oxfordshire και ανακαλύπτει, συνήθως με τον πιο θορυβώδη τρόπο, ότι η αγροτική ζωή δεν συγχωρεί αλαζονεία.

Στην πορεία, όμως, το πρόγραμμα έγινε κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα τηλεοπτικό πείραμα ενός διάσημου που παίζει τον αγρότη. Έγινε μια σειρά για την κούραση, την αποτυχία, την απώλεια, τα οικονομικά αδιέξοδα των αγροτών, τη σχέση με τη γη, αλλά και τις μικρές, απρόβλεπτες οικογένειες που σχηματίζονται όταν οι άνθρωποι δουλεύουν μαζί κάθε μέρα.

Η διάγνωση και η περιπέτεια με την καρδιά του

Η υγεία του Κλάρκσον είχε ήδη μπει στο επίκεντρο της πέμπτης σεζόν. Η σειρά ανοίγει με τον παρουσιαστή να μιλά για την καρδιολογική επέμβαση στην οποία είχε υποβληθεί τον Οκτώβριο του 2024.

Τότε είχε γράψει στη στήλη του στους Sunday Times ότι μία από τις αρτηρίες που τροφοδοτούσαν την καρδιά του ήταν πλήρως φραγμένη, ενώ μια δεύτερη βρισκόταν στον ίδιο δρόμο. Οι γιατροί του τοποθέτησαν stent, έναν μικρό σωλήνα που εισάγεται σε στενωμένη ή φραγμένη αρτηρία ώστε να βοηθήσει την κυκλοφορία του αίματος.

Σύμφωνα με το Sky News, ο Κλάρκσον είχε πει τότε ότι οι γιατροί θεωρούσαν πως θα μπορούσε να βρεθεί «λίγες ημέρες» μακριά από μια πολύ σοβαρή επιδείνωση της υγείας του.

Ο Τζέρεμι Κλάρκσον (ΑΠΕ-ΜΠΕ/EPA)

Ποιος είναι ο Τζέρεμι Κλάρκσον

Ο Τζέρεμι Κλάρκσον είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους και ταυτόχρονα πιο διχαστικούς παρουσιαστές της βρετανικής τηλεόρασης.

Γεννήθηκε το 1960 στο Ντόνκαστερ της Αγγλίας και ξεκίνησε την καριέρα του ως δημοσιογράφος, πριν γίνει παγκοσμίως γνωστός μέσα από το Top Gear. Μαζί με τους Richard Hammond και James May, μετέτρεψαν μια εκπομπή αυτοκινήτου σε τηλεοπτικό φαινόμενο, με εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο.

Η επιτυχία του Top Gear βασίστηκε σε έναν συνδυασμό θεαματικών δοκιμών αυτοκινήτων, ταξιδιωτικών αποστολών, αγγλικού σαρκασμού και της εκρηκτικής χημείας των τριών παρουσιαστών. Ο Κλάρκσον ήταν πάντα η πιο θορυβώδης φιγούρα: απόλυτος, προκλητικός, συχνά απολαυστικός για τους θαυμαστές του και εξοργιστικός για τους επικριτές του.

Το 2015 αποχώρησε από το BBC μετά από περιστατικό με παραγωγό του Top Gear, που οδήγησε στη μη ανανέωση του συμβολαίου του. Μαζί με τους Hammond και May πέρασε στη συνέχεια στο Amazon, όπου παρουσίασαν το The Grand Tour.

Από το 2021, όμως, το πιο απρόσμενο κεφάλαιο της καριέρας του δεν έχει να κάνει με supercars, αλλά με λάσπες, πρόβατα, τρακτέρ και αγροτικές επιδοτήσεις. Το Clarkson's Farm τον έδειξε σε μια διαφορετική εκδοχή: ακόμη εκνευριστικό, ακόμη αλαζονικό κατά στιγμές, αλλά και πιο ευάλωτο, πιο γήινο, πιο εκτεθειμένο στην αποτυχία.

Σήμερα παρουσιάζει επίσης το βρετανικό Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος, ενώ παραμένει αρθρογράφος και δημόσιο πρόσωπο που προκαλεί συζητήσεις με σχεδόν κάθε του τοποθέτηση.