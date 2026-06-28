Washington Examiner: Θα ήταν στρατηγικό λάθος για τις ΗΠΑ η πώληση F-35 στην Τουρκία

Η Washington Examiner, σε κυριακάτικο άρθρο της, υποστηρίζει ότι παρότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα μπορούσε να δικαιολογήσει την προώθηση της συμφωνίας ύψους 700 εκατομμυρίων δολαρίων για την πώληση κινητήρων μαχητικών αεροσκαφών στην Τουρκία, η ενδεχόμενη πώληση μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 στην Άγκυρα θα αποτελούσε «σοβαρό στρατηγικό λάθος».

Η εφημερίδα επισημαίνει ότι υπάρχει ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στην πώληση κινητήρων και στην επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Όπως αναφέρει, μια τέτοια απόφαση μπορεί να ικανοποιούσε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όμως θα προκαλούσε έντονες αντιδράσεις στο αμερικανικό Κογκρέσο, στο Πεντάγωνο, αλλά και μεταξύ των συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το δημοσίευμα έρχεται μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο πώλησης F-35 στην Τουρκία, χαρακτήρισε τον Ερντογάν «ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ» και άφησε να εννοηθεί ότι εξετάζει μια κίνηση «που θα τον κάνει πολύ χαρούμενο».

Η Washington Examiner καταλήγει ότι η αποστολή F-35 στην Τουρκία θα είχε πολύ μεγαλύτερες γεωπολιτικές συνέπειες από τη συμφωνία για τους κινητήρες, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα έστελνε λανθασμένο μήνυμα προς τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών.