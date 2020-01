Πάπας Βατικανό: Ορίστηκε η πρώτη γυναίκα σε υψηλόβαθμο πόστο [vid]

Πάπας Βατικανό: Είναι η πρώτη φορά που τοποθετείται γυναίκα σε υψηλή θέση στο ανδροκρατούμενο νευραλγικό κέντρο της κυβέρνησης του Βατικανού. Η Ρωμαιοκαθολική εκκλησία επιτρέπει μόνο σε άνδρες να χειροτονηθούν ιερείς και οι ρόλοι που ανατίθενται σε γυναίκες παραδοσιακά είναι στη σκιά της κυβέρνησης. Μια οργάνωση γυναικών, ανάμεσά τους και η Διεθνής Ένωση Γενικών Ηγουμένων (UISG), μια οργάνωση «ομπρέλα» των καθολικών καλογριών, από καιρό ζητά από τον παπά να ορίσει περισσότερες γυναίκες σε ανώτερες θέσεις της γραφειοκρατίας του Βατικανού.

Όπως λένε, τα μέλη της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας σε όλον τον κόσμο ανέρχονται στο 1,3 δισεκατομμύριο και πάνω από τους μισούς πιστούς είναι γυναίκες. Στα θρησκευτικά τάγματα οι γυναίκες είναι τριπλάσιες από τους άνδρες. Σε ανακοίνωσή του το Βατικανό επιβεβαίωσε το διορισμό της ντι Τζιοβάνι, αναφέροντας πως εκείνη θα αναλάβει τις πολυμερείς σχέσεις της Γραμματείας, στην οποία εργάζεται από το 1993. Η 66χρονη Ιταλίδα είναι ειδικός στο διεθνές δίκαιο και στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Το Βατικανό έχει διπλωματικές σχέσεις με περισσότερες από 180 χώρες. Παρά τις υποσχέσεις του προκαθημένου της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας να ορίσει περισσότερες γυναίκες σε θέσεις λήψης αποφάσεων στο Βατικανό, μόλις έξι γυναίκες έχουν τοποθετηθεί σε αντίστοιχες θέσεις.

