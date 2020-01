Πως να οργανώσεις τη ντουλάπα σου με τη μέθοδο της Ιαπωνέζας Marie Kondo

Το να τακτοποιήσεις το χώρο σου μεταμορφώνει πραγματικά τη ζωή σου; Αν δεν έχεις δοκιμάσει τη διάσημη μέθοδο της Marie Kondo δεν έχεις παρά να προσπαθήσεις!

Η Marie Kondo συγγραφέας του πρώτου σε πωλήσεις και διάσημου πλέον βιβλίου των New York Times «The Life-Changing Magic of Tidying Up: The Japanese Art of Decluttering and Organizing» (Σπίτι σε τάξη, ζωή σε τάξη), σίγουρα το νομίζει. Είναι λοιπόν δυνατόν μέσω της τακτοποίησης του σπιτιού σας να μεταμορφώσετε πραγματικά τη ζωή σας; Θα σας φέρει περισσότερη χαρά; Μπορείτε να ξεκινήσετε από τη ντουλάπα σας. Αν μη τι άλλο στο τέλος θα έχετε μια τακτοποιημένη ντουλάπα.

Σύμφωνα με τη Μαρί Κόντο, υπάρχουν έξι βασικοί κανόνες τακτοποίησης που πρέπει να ακολουθήσετε κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας:

Να δεσμευτείτε σε αυτό που κάνετε.

Να φανταστείτε τον ιδανικό τρόπο ζωής για σας.

Να τελειώστε πρώτα με το ξεκαθάρισμα.

Να τακτοποιήσετε ανά κατηγορία, όχι με τη θέση.

Να ακολουθήσετε τη σωστή σειρά.

Να ρωτήσετε τον εαυτό σας εάν αυτό σας προκαλεί χαρά.

Ξεκινήστε λοιπόν με τη σωστή σειρά:

1. Δεσμευτείτε σε αυτό που κάνετε

Για να ξεκινήσετε δεσμεύστε μια ολόκληρη Κυριακή στο ημερολόγιό σας εβδομάδες πριν. Έτσι θα είναι σαφής η ημέρα που θα ξεκινήσετε την αποστολή σας. Ο προγραμματισμός θα σας κρατήσει δεσμευμένες σε αυτή τη διαδικασία.

2. Αποχωριστείτε πράγματα που δεν χρειάζεστε για να κάνετε χώρο για αυτά που έχουν μεγαλύτερη σημασία

Κάνετε πρώτα τα πιο εύκολα πράγματα. Αφού βγάλετε όλα τα ρούχα έξω, κρατήστε τα ένα ένα στα χέρια σας. Αυτά που δεν σας δίνουν χαρά βάλτε σε ένα ξεχωριστό χώρο και κρατήστε αυτά που σας αρέσουν. Τα χρήσιμα ρούχα θα τα τακτοποιήσετε και τα υπόλοιπα μπορείτε να τα δωρίσετε ή να τα πουλήσετε διαδικτυακά. Βάλτε αυτά που χρησιμοποιείται σε ορατό σημείο. Κάθε καλοκαίρι κρύψτε τα σακάκια και τα πουλόβερ και αντίστοιχα κάνετε το χειμώνα με τα καλοκαιρινά σας. Έχουν όλα να κάνουν με το να εστιάσετε στο τι είναι σημαντικό και πότε.

3. Οραματιστείτε τον χώρο σας

Σκεφτείτε πως θα θέλατε να είναι το δωμάτιο και η ντουλάπα σας. Μπορείτε να πάρετε ιδέες και από το διαδίκτυο από ιδανικούς χώρους που σας ταιριάζουν. Ένα από τα πρώτα βήματα της μεθόδου είναι να οραματιστείτε τον χώρο σας χωρίς συσσωρευμένα πράγματα. Και δεν αφορά μόνο τη ντουλάπα σας. Πρόκειται για το τι θα σήμαινε η ζωή σας γενικά χωρίς ακαταστασία σε ένα βαθύτερο επίπεδο - περισσότερο χρόνο για να διαβάσετε, για να απολαύσετε τους φίλους σας, ή ακόμα χρόνο για να διαλογιστείτε. Το ίδιο μπορεί να συμβαίνει και στη δουλειά σας. Όταν συσσωρεύεται η εργασία και δεν έχεις χρόνο να αναπνεύσεις.

4. Τακτοποιήστε κατά κατηγορία

Όταν απομείνουν μόνο τα ρούχα που σας «δίνουν χαρά» ξεκινήστε το δίπλωμα. Η Marie Kondo έχει μια εύκολη βασική μέθοδο διπλώματος που μπορεί να εφαρμοστεί στα περισσότερα είδη ένδυσης:



Τα υπόλοιπα ρούχα που δεν ήταν κατάλληλα για να διπλωθούν κρεμιούνται σύμφωνα με το βάρος τους στο ντουλάπι. Τα βαρύτερο προς τα αριστερά και τα ελαφρύτερα προς τα δεξιά.

5. Βρήκατε τη χαρά;

Η σημαντικότερη έννοια της μεθόδου που χρησιμοποιεί η Kondo για τη δημιουργία ενός τακτοποιημένου περιβάλλοντος είναι να κρατήσει κανείς μόνο τα πράγματα που του προκαλούν χαρά. Εκτός λοιπόν από τα διπλωμένα ρούχα και μια οργανωμένη ντουλάπα θα νιώθετε ευτυχισμένες που ολοκληρώσατε μια «αποστολή» και έχετε κρατήσει μόνο τα κομμάτια που σας αρέσει να φοράτε.

Είναι το αποτέλεσμα της μεθόδου ή μήπως η διαδικασία του να δημιουργείς ελεύθερο χώρο που σε κάνει πιο δημιουργικό; Είτε έτσι είτε αλλιώς, μια μέθοδος που σε οργανώνει προωθεί και την ευτυχία!