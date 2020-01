Ένα Grammy για τη Μισέλ Ομπάμα

Η Μισέλ Ομπάμα εκτός από πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, μπορεί πλέον να γράψει και «Νικήτρια βραβείου Grammy» στο βιογραφικό της!

Η Μισέλ Ομπάμα είναι όμως και συγγραφέας ενός από τα μεγαλύτερα bestsellers παγκοσμίως του αυτοβιογραφικού «Becoming». Έλαβε λοιπόν το βραβείο για το Καλύτερο Άλμπουμ Λόγου (Grammy Award for Best Spoken Word Album) στα Grammy 2020 για την έκδοση του audiobook του Becoming, προσπερνώντας τον John Waters και δύο από τους Beastie Boys.

Γεγονός που δεν προκαλεί καμία έκπληξη διότι το βιβλίο της Michelle Obama ήταν το βιβλίο με τις μεγαλύτερες πωλήσεις για το 2018, που ξεπέρασε τα 2 εκατομμύρια βιβλία στις Η.Π.Α. και τον Καναδά, με περισσότερα από 725.000 αντίτυπα μόνο την πρώτη ημέρα που βγήκε.

(από την περσινή τελετή των Grammy)

Η Ομπάμα όμως δεν είναι η μόνη πρώην πρώτη κυρία με ένα Grammy. Η Χίλαρι Κλίντον κέρδισε στην ίδια κατηγορία για την έκδοση audiobook του «It Takes a Village» το 1997. Αλλά και ο ίδιος ο Μπαράκ Ομπάμα απέκτησε δύο Grammys στην ίδια κατηγορία. Μία το 2006 και μία το 2008 για τα βιβλία του «Dreams From My Father» και «Τhe Audacity of Hope», αντίστοιχα.